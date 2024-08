Hydro-Québec veut subventionner l’achat de panneaux solaires

(Québec) Hydro-Québec veut hausser ses tarifs de 3 % à compter du 1er avril 2025 pour les clients résidentiels. Mais dès 2027, elle veut faire payer plus cher les gros consommateurs d’électricité, et souhaite en contrepartie subventionner l’installation de panneaux solaires et récompenser les clients qui diminuent leur consommation.