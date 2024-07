Le bureau est vide. Les réunions en virtuel se font rares. L’agenda est dégagé. Le téléphone ne sonne pas. Tout le monde est parti en vacances… et votre motivation a elle aussi pris congé ! Comment rester investi et engagé quand tout le monde est parti ?

Les Québécois aiment prendre leurs vacances en été : cette année, 68 % d’entre eux avaient l’intention de partir en vacances, selon un sondage réalisé par CAA-Québec au printemps.

Les collègues qui restent derrière remarquent des espaces de bureau vides, la diminution des courriels et des appels, les projets qui tournent au ralenti… et moins de contacts humains. Et même si les travailleurs ont appris à apprivoiser la solitude, entre autres apportée par le télétravail, certains trouvent cela plus difficile de rester motivés alors que tout le monde semble être en vacances.

C’est le cas de Myriam Habib, infographiste dans le domaine de la mode. La Lavalloise de 35 ans travaille trois jours par semaine au bureau — et ces jours-ci, les locaux sont vides.

« J’ai sursauté en entendant une collègue arriver l’autre matin, raconte-t-elle en riant. On pourrait entendre une mouche voler ! Je ne m’ennuie pas, mais disons que lorsque 16 h arrive, je ne traîne pas non plus. C’est ennuyeux, au bureau… »

À noter que selon le portrait de l’Institut de la statistique du Québec fait en 2022, 35 % de la population active a adopté le mode hybride en télétravail. À Montréal, cela grimpe à 45 %.

« Il existe deux types de motivations, indique Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’École des sciences de l’administration de l’Université TELUQ. La motivation intrinsèque est liée à la reconnaissance, sentir qu’on a une mission, qu’on est aligné avec l’objectif de notre travail. Et il y a la motivation extrinsèque liée aux avantages en lien avec notre travail, comme le salaire. »

Bien se connaître

Si notre motivation est majoritairement nourrie par la présence des autres, cela entre dans la catégorie extrinsèque, explique Mme Tremblay — et on risque de trouver plus difficile le vide laissé au bureau.

Bien se connaître est une clé pour traverser ce moment avec sérénité et résilience, avance Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (CRHA).

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec, Manon Poirier

Si on sait qu’on aura moins d’interactions avec les collègues, on peut voir cela comme une opportunité. On sera moins sollicité, on sera moins occupé… On peut par exemple en profiter pour préparer la rentrée, prendre du recul, penser à l’avenir, faire du classement, entrer en rédaction ou en lecture de dossiers. Manon Poirier, directrice générale de la CRHA

Pour Diane-Gabrielle Tremblay, spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail, mieux structurer son agenda, par blocs ou par objectifs quotidiens, peut aider à rendre ces journées productives et satisfaisantes. « On peut décider d’attaquer des tâches à long terme ou qui nécessitent une concentration en continu, sans interruption. On peut voir cela comme un avantage ! »

Réflexion et bilan

La discipline est importante. François Courcy, professeur au département de psychologie de l’Université de Sherbrooke (UdeS), propose de se fixer une priorité par jour, afin de sentir qu’on avance.

La tranquillité relative au bureau est également une occasion de faire de l’introspection, essentielle selon lui.

PHOTO MAXIME PICARD, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le professeur au département de psychologie de l’Université de Sherbrooke François Courcy

Faire le bilan et se poser la question, par exemple, est-ce que je m’en vais dans la bonne direction ? Qu’est-ce qui m’anime ? Qu’est-ce que je veux accomplir cette année ? Et dans cinq ans ? Ce n’est pas un exercice futile. François Courcy, professeur au département de psychologie de l’UdeS

Il croit aussi qu’il faut célébrer nos bons coups… même quand on est seul.

« Je trouve que les Québécois, en général, ne prennent pas assez de temps pour célébrer leurs bons coups, dit-il. Il faut prendre conscience de tout ce qu’on a accompli dans la dernière année et se permettre de se récompenser pour ça. »

Pour y arriver, faire le bilan et réfléchir à ce qu’on peut améliorer est une bonne piste, avance M. Courcy.

Élargir son réseau

Et si les interactions sociales avec les collègues nous manquent ? On peut en profiter pour reprendre contact avec d’anciens camarades qu’on voit rarement, ou encore élargir son réseau en rencontrant des gens qui ont plus d’expérience et qu’on aurait envie de connaître.

« Discuter et brasser des idées, c’est très riche », rappelle François Courcy.