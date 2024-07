(Ottawa) La ministre fédérale des Pêches, Diane Lebouthillier, affirme qu’il faut absolument contrôler la population de phoques – « des prédateurs de la mer » – afin de protéger l’avenir de l’industrie des pêches. Elle soutient ne pas craindre de croiser le fer avec l’actrice française Brigitte Bardot s’il le faut pour obtenir gain de cause.

« Un phoque, ça mange tout ce qu’il y a dans le fond de l’eau. C’est comme un rat. C’est beau quand c’est petit, mais quand ça devient gros, c’est un problème. Et ça mange ! Ça mange la partie du poisson qui fait son affaire. Bien souvent, il va manger le ventre du poisson et laisser le restant là », laisse tomber la ministre en entrevue avec La Presse.

« Il y a énormément de phoques dans les eaux et il n’y a pas de prédateur. On est en compétition avec lui ! On doit donc viser à stabiliser la population, c’est clair, si on veut protéger toutes les espèces pour les générations futures et protéger notre industrie », ajoute-t-elle du même souffle.

Mme Lebouthillier reconnaît que cette sortie risque de provoquer un débat. Qu’à cela ne tienne. Elle n’a pas l’intention de reculer. À preuve, elle s’emploie à faire inscrire cette question à la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan, qui doit avoir lieu en juin 2025... à Nice, en France.

Elle a profité d’une visite à l’ONU il y a quelques mois pour rencontrer l’ambassadeur de France aux Nations unies. « C’est sûr que ça va faire réagir. Mais j’ai dit à l’ambassadeur que j’aimerais que la question des espèces invasives soit inscrite à l’ordre du jour de la conférence et que cela doit inclure le phoque. Il faut en parler », a-t-elle martelé.

La rencontre de Nice est organisée conjointement par les gouvernements de la France et du Costa Rica.

Figure de proue

Dans les années 1970, Brigitte Bardot est devenue la figure de proue des groupes animalistes qui s’opposaient à la chasse aux phoques. En 1977, l’actrice est même débarquée à Terre-Neuve pour dénoncer la chasse aux blanchons. Sa célèbre accusation « Canadiens assassins » est d’ailleurs devenue le cri de ralliement des opposants à cette pratique. Des groupes comme WWF, IFAW et Greenpeace ont repris à leur compte cette croisade. L’un après l’autre, des pays ont décidé de fermer leurs portes aux produits dérivés du phoque, dont l’Union européenne en 2009.

PHOTO ETHAN CAIRNS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

En entrevue, la ministre Lebouthillier a indiqué qu’il faut considérer les phoques comme une ressource. « Ce n’est pas un problème. C’est un défi. Ça ne me dérange pas, ce que pense Brigitte Bardot. C’est une ressource. Il fut un temps avant que Mme Bardot ne se démène, on exploitait la ressource de façon très intelligente. L’objectif, ce n’est pas de détruire une ressource. C’est de bien l’utiliser. Il le faut. À 98 %, tout est utilisable. Le phoque, c’est excellent quand c’est bien apprêté, comme dans le cas du mouton », a-t-elle dit, sourire en coin.

Elle a précisé que des discussions sont en cours entre son ministère et les communautés autochtones, notamment les Innus et les Inuits, afin que celles-ci « prennent le leadership » pour stabiliser la population de phoques. « On ne peut pas attendre que le requin blanc fasse son job. Il n’y en a pas assez pour ça. […] Il y a du travail qui doit se faire en partenariat avec les Autochtones, avec les provinces, avec le tourisme. Les gens sont prêts à l’essayer. Dans les provinces, certaines décrivent cela comme une viande et pour d’autres, c’est un poisson. Il faudrait s’entendre aussi là-dessus. Est-ce un poisson ou de la viande ? », a-t-elle expliqué.

Dans son élément

Voilà maintenant un an que Mme Lebouthillier dirige le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Elle a été auparavant à la tête du ministère du Revenu national pendant près de huit ans.

« Je suis vraiment plus dans mon élément aux Pêches. Je ne suis pas une experte, mais je sais quand même de quoi il en retourne », a dit celle qui représente aux Communes la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, où l’industrie de la pêche est cruciale.

La ministre s’inquiète grandement des conséquences des changements climatiques sur l’industrie des pêches. À titre d’exemple, elle rappelle qu’il n’y a pas eu de glace sur le golfe du Saint-Laurent l’hiver dernier.

Le golfe et les océans se réchauffent et il y a de moins en moins de produits sauvages. On oublie souvent que le poisson se nourrit de poisson. Si tu veux que ton poisson grossisse, lui aussi doit manger. Tout le monde est dans le même garde-manger. Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le résultat, c’est que la pêche au crabe a commencé plus tôt. La pêche au homard a commencé plus tôt. On a de la pêche exploratoire du homard sur la Côte-Nord. On n’a jamais pêché du homard sur la Côte-Nord. J’ai annoncé au printemps 25 permis exploratoires. Ceux qui ont eu les permis peuvent capturer entre 1000 et 1400 livres par jour dans les trappes. C’est du jamais-vu. »

« Dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, les stocks de homard diminuent. On commence à voir du saumon dans l’Arctique, ce que l’on ne voyait pas auparavant. Tout bouge sous l’eau ! »

« Les pêcheurs sont nos yeux et nos oreilles. Ils voient bien ce qui se passe dans nos océans », selon elle. Et ce qui se passe dans nos océans est inquiétant.