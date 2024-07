(Calgary) TC Énergie vend à un consortium de communautés autochtones, pour 1 milliard de dollars, une participation minoritaire dans son réseau de transport de gaz naturel de l’Ouest canadien.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

La société de Calgary a déclaré que l’accord, annoncé mardi, permettra à 72 communautés autochtones de prendre une participation de 5,34 % dans son réseau de gazoducs « Nova Gas » et dans les pipelines « Foothills », qui composent ensemble un réseau de 25 000 kilomètres d’actifs d’infrastructure de gaz naturel couvrant l’Ouest canadien.

L’accord, soutenu par l’« Alberta Indigenous Opportunities Corp. », a été négocié par un comité de consortium représentant les communautés autochtones de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan.

En incluant la dette, l’entente a une valeur d’entreprise totale de 1,65 milliard, ce qui en fait le plus important accord de participation autochtone jamais conclu au Canada, soutient TC Énergie.

En tant qu’actionnaires, les communautés autochtones recevront des flux de trésorerie prévisibles et à long terme provenant des gazoducs, dont les revenus sont soutenus par des tarifs réglementés par le gouvernement fédéral.

Le PDG de TC Énergie, François Poirier, a indiqué dans un communiqué qu’« en tant que propriétaires, les communautés autochtones disposeront de ressources à investir pour l’avenir et d’une plus grande souveraineté économique ».

« La propriété autochtone est la voie vers une nation plus prospère », a estimé M. Poirier.

Le chef Isaac Twinn, président du comité du consortium et chef de la communauté autochtone de Sawridge, près de Slave Lake, en Alberta, croit que « les investisseurs autochtones bénéficieront de ce partenariat pendant quelques années encore ».

Un intérêt croissant

Les communautés autochtones de partout au Canada manifestent un intérêt croissant pour l’acquisition de participations dans des projets et des infrastructures majeurs, afin de générer des revenus et des opportunités économiques pour leur population.

En 2022, par exemple, Enbridge a conclu un accord de 1,1 milliard pour vendre une participation de 11,57 % dans sept pipelines du nord de l’Alberta à 23 communautés des Premières Nations et métisses.

Plusieurs groupes dirigés par des Autochtones ont également manifesté leur intérêt pour l’achat d’une participation dans l’oléoduc Trans Mountain, qui appartient actuellement au gouvernement fédéral.

Cet intérêt pour l’actionnariat survient à un moment où le Canada s’est engagé dans un processus de réconciliation avec les Autochtones, un engagement qui comprend la reconnaissance du droit des peuples autochtones à l’autodétermination économique.

Jusqu’à présent, la majeure partie de cette activité a porté sur le secteur énergétique de l’Ouest canadien, où les infrastructures telles que les oléoducs et les gazoducs, ainsi que les parcs éoliens et solaires, sont souvent situées sur des territoires traditionnels des peuples autochtones.

Les entreprises énergétiques profitent de ces accords, car l’« acceptabilité » au sein des communautés autochtones est de plus en plus essentielle pour la construction et l’exploitation de grands projets.

Mais les communautés autochtones ont toujours été confrontées à des difficultés pour accéder au capital nécessaire à des transactions majeures en matière de capitaux propres. Or, la situation commence à changer.

L’Alberta Indigenous Opportunities Corp. (AIOC) est une société d’État albertaine créée en 2019 ; elle offre des garanties de prêt allant de 20 millions à 250 millions pour les projets admissibles. Dans le cas de l’accord avec TC Énergie annoncé mardi, l’AIOC fournira aux communautés une garantie de prêt en actions d’un milliard de dollars pour soutenir le nouveau partenariat d’investissement.

« En seulement quatre ans, l’Alberta Indigenous Opportunities Corporation a véritablement eu un impact sur les communautés autochtones », a déclaré la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, dans un communiqué. « Ce tout nouvel accord s’appuie sur des succès antérieurs et montre au Canada et au monde que les partenariats énergétiques avec les Premières Nations et les Métis sont non seulement souhaitables, mais possibles. »

Une fois l’entente finalisée, les communautés concluront des accords définitifs en tant que co-investisseurs dans le réseau de gazoducs. Chaque communauté décidera indépendamment de participer ou non à cette entente.

TC Énergie a déclaré que la transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de cette année, mais qu’elle est soumise à la réception des résolutions des conseils de bande et du règlement, ainsi qu’au financement.

Dans son budget de cette année, le gouvernement libéral fédéral a annoncé la création d’un programme national de garantie de prêts aux Autochtones, pour aider justement les communautés à accéder au capital et à éliminer les obstacles aux investissements en actions.