Durant plus de 40 ans, les entreprises Stelpro, de Saint-Bruno-de-Montarville, et Innovair Solutions, de L’Islet – actives dans le domaine du chauffage électrique, de la ventilation et de l’air climatisé –, se sont livré une concurrence féroce dans plusieurs marchés, mais ont aussi développé des spécialités et des créneaux spécifiques. Les deux PME ont décidé d’unir leurs forces pour pouvoir mieux répondre à la transition énergétique.

Fondée en 1967, Ouellet Canada a changé de nom il y a trois ans, à la suite de l’acquisition de l’entreprise Innovair en Floride, active dans la distribution de thermopompes en Amérique du Sud et aux États-Unis.

« On trouvait que cela allait faciliter notre pénétration du marché américain d’adopter une marque déjà reconnue », souligne Louis Beaulieu, PDG d’Innovair Solutions et membre de la troisième génération à diriger cette entreprise familiale.

L’entreprise fondée par son grand-père fabrique et distribue en Amérique du Nord sensiblement les mêmes produits que ceux de Stelpro, soit des plinthes électriques, des câbles, des chaudières au mazout, au gaz et électriques, des chauffe-eau, des chaufferettes…

« On fait tout ce que fait Stelpro, mais Innovair Solutions n’a pas les mêmes distributeurs et on dessert davantage les centres pour professionnels, alors que Stelpro est très fort dans les centres de rénovation », poursuit M. Beaulieu.

Innovair Solutions compte 500 employés et a 11 sites d’activité, dont un centre de distribution en Floride et une usine en Chine, alors que Stelpro exploite cinq sites au Canada et au Mexique et emploie 600 personnes.

Il y a deux mois, les deux entreprises ont annoncé qu’elles unissaient leurs forces en réalisant une alliance stratégique et en regroupant sous une même entité les deux groupes.

« Ce n’est pas une fusion, les deux groupes vont continuer d’opérer de façon autonome sous leur marque respective, mais on a créé un super holding, contrôlé en parts égales par les deux familles, qui va chapeauter le tout », précise Yves Chabot, président du conseil et propriétaire de Stelpro.

Pourquoi réaliser pareille alliance ?

« La transition énergétique va changer le marché, on doit s’adapter. Innovair Solutions s’est lancée dans la distribution de thermopompes il y a dix ans maintenant, et elle s’est renforcée en faisant son acquisition en Floride.

« Nous, on n’est pas là, mais on a développé une expertise unique dans les contrôles électriques comme les thermostats intelligents. On fabrique des câbles pour planchers chauffants et Innovair Solutions en distribue. On va unir nos expertises pour mieux attaquer le marché nord-américain et mieux réaliser la transition énergétique », explique M. Chabot.

La thermopompe au cœur de la transition

Yves Chabot et Louis Beaulieu en sont convaincus, la thermopompe va être au cœur de la transition énergétique, parce qu’elle permet de régulariser le chauffage et la climatisation à l’aide d’une même solution.

« Le chauffage électrique consomme un kilowatt d’électricité pour produire une unité de chaleur alors que la thermopompe transforme un kilowatt d’électricité en trois ou quatre unités de chaleur, c’est moins d’énergie pour plus de chauffage, c’est ce que veulent les gouvernements, c’est ce que veut Hydro-Québec, c’est ce que recherchent les consommateurs », expose M. Chabot.

Le problème avec les thermopompes à une tête, c’est qu’elles ne peuvent pousser la chaleur de façon égale dans toutes les pièces, ce qui force à utiliser le chauffage électrique complémentaire.

« En plein été, alors que la climatisation fonctionne à plein régime, certains planchers chauffants se mettent à fonctionner. Nous, on veut développer la technologie pour faire communiquer la plinthe avec la fournaise et la thermopompe ainsi que le plancher chauffant », précise Louis Beaulieu.

Le holding Innovair Solutions veut développer sa propre thermopompe avec ses technologies de contrôle. Le groupe pense y arriver d’ici trois ans et pouvoir attaquer de plein front le marché nord-américain.

« Présentement, on réalise 10 % de nos revenus aux États-Unis et Innovair, près de 20 %, et on prévoit d’ici cinq ans réaliser plus de 40 % de nos revenus aux États-Unis et être en mesure d’atteindre le milliard de dollars de chiffre d’affaires », anticipe le propriétaire de Stelpro.

Yves Chabot et Martin Beaulieu (le frère aîné de Louis) coprésident le conseil d’administration de la nouvelle entité, alors que Louis Beaulieu continue d’être le PDG d’Innovair Solutions, tout comme Pierre Huard reste le PDG de Stelpro.

Chaque groupe a une cinquantaine de familles de produits différents et chaque groupe a plus de 50 000 produits en stock.

« On va continuer notre stratégie multimarque parce qu’elle fonctionne bien. Ce n’est pas exclu que l’on regroupe certaines gammes de produits qui performent moins », prévoit Louis Beaulieu.

Les partenaires expliquent que cela fait longtemps que les deux entreprises familiales discutent d’un possible rapprochement, chacune proposant à l’autre de l’acheter…

« Là, on vient d’unir deux fleurons québécois où les deux familles ont mis tous leurs actifs en commun en parts égales », insiste Yves Chabot.

« On a eu une offre d’une entreprise américaine il y a quatre ans où on nous proposait beaucoup plus d’argent qu’on n’avait jamais imaginé, plus d’argent que j’aurais eu besoin durant toute ma vie. On voit les fleurons québécois tomber, nous, on veut être au cœur de la transition énergétique », conclut avec fermeté Louis Beaulieu.