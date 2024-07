« Achetez maintenant, payez plus tard » Étaler ses paiements, mais à quel prix ?

La formule « Achetez maintenant, payez plus tard » est plus que jamais accessible au Québec. Toujours plus de détaillants offrent à leurs clients de diviser leur facture en plusieurs versements avec les services en ligne Afterpay, Sezzle ou Klarna. Certains commerces vont plus loin en rendant la fonction disponible en magasin. Et un nouveau concurrent aux géants de la vente de billets, TIXR, intègre son système de paiements étalés à même sa billetterie.