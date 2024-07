Imaginez un monde où l’apprentissage n’a pas d’âge, où la curiosité est reine et où chaque jour est une aventure intellectuelle. De nos premiers pas à la maternelle jusqu’aux salles de conférence, nous sommes tous des étudiants perpétuels. Cette soif d’apprendre ne se limite pas aux individus ; elle est également l’épine dorsale des organisations prospères.

Stéphane Ricoul Vice-président, Développement des affaires et partenariats chez Talsom

Dans le monde des affaires, une entreprise qui apprend est une entreprise qui grandit. Elle est comme un organisme vivant, pulsant au rythme des nouvelles connaissances et s’épanouissant grâce à elles. Mais que faire lorsque le monde change à la vitesse de la lumière et que la technologie nous dépasse avant même que nous ayons pu dire « apprentissage » ? Que faire quand il y a trois secondes et quart, on ne savait même pas qu’elle existait, cette intelligence artificielle ?

Les années 1990 nous ont légué un concept révolutionnaire : l’entreprise apprenante. Un concept où l’organisation n’est pas seulement un lieu de travail, mais un campus dynamique où chaque membre de l’équipe est à la fois professeur et élève.

Aujourd’hui, ce concept est mis à l’épreuve face à une innovation qui semble surgir de la quatrième dimension.

Alors, comment capter la nécessaire connaissance quand l’intelligence artificielle générative nous fait faire des bonds quantiques dans l’inconnu ?

C’est là que l’art de la transformation numérique entre en jeu. Il ne s’agit pas seulement de remplir des cerveaux de données (voire des serveurs), mais de tisser une culture qui valorise le partage, l’autonomie et la collaboration.

Se réinventer

Imaginez le vertige des entreprises qui se trouvent au bord du précipice du changement, où le passage de « rien » à « tout » se fait en moins de temps qu’il n’en faut pour faire une paye. D’autant plus que l’intelligence artificielle, c’est un appel à l’audace, à l’innovation et à l’appétit de découverte chez les salariés, qui peuvent ressentir une gamme d’émotions allant de l’enthousiasme à l’appréhension en passant par la case « Je vais perdre mon travail ».

Mais ne vous y méprenez pas, une entreprise apprenante saura toujours tirer son épingle du jeu. Pensez à Amazon, qui a évolué d’une simple librairie en ligne à un géant mondial grâce à son innovation constante, ou à Apple, symbole de l’innovation technologique. Pensez à Microsoft et à ses acquisitions stratégiques (dont celle d’OpenAI, créateur de ChatGPT), ou à Walmart, qui réinvente constamment sa chaîne d’approvisionnement. Ces géants nous montrent que, pour un chef d’entreprise, l’apprentissage est un continuum obligatoire sur le chemin du succès.

Cela dit, il ne s’agit pas de se jeter sur la première formation en ligne venue. Il s’agit de comprendre comment naviguer à travers cette transformation numérique, de saisir les compétences clés, de développer l’organisation et, bien sûr, de s’instruire.

Il s’agit de mettre en place des processus, de sélectionner les bons cas d’utilisation, de gérer les attentes et d’encadrer le tout avec une gouvernance solide.

Accompagnement et formation

Toute firme de services-conseils qui prétend vouloir accompagner ses clients dans leurs projets de transformation numérique, face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, aussi rapide qu’exponentielle, devrait aujourd’hui également se doter d’une capacité d’accompagnement en formation et rehaussement de compétences, générant ainsi une synergie à la hauteur de la promesse que nous offre l’intelligence artificielle en termes de création de valeur et mettant les bases d’une formule innovante, parfaitement adaptée aux défis actuels et futurs.

Cette déferlante de l’intelligence artificielle nous offre une vision claire : combiner transformation numérique, gestion de changement et développement des compétences devient LE facteur de succès pour naviguer dans ce paysage en constante évolution du monde des affaires. Et ça, il n’y a pas un chef d’entreprise qui puisse se permettre de passer à côté.