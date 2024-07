« On dit souvent que le passage à l’électrification du parc automobile entraînerait un manque à gagner pour le gouvernement en raison des revenus en baisse de la taxe sur l’essence. Le Québec étant un importateur de pétrole et un producteur d’électricité renouvelable, est-ce qu’on a une idée de l’effet net sur notre PIB du passage à l’électrification ? » – Jean-Sébastien Rochon

Sachant que Québec perçoit un joli pactole en taxes sur les ventes d’essence, la question est pertinente.

D’abord, voyons ce dont il est question.

« Pour l’exercice 2022-2023, le gouvernement du Québec a perçu 2,1 milliards de dollars avec la taxe sur les carburants, calcule Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal.

Or, la proportion de véhicules zéro émission continue de progresser au Québec. L’année dernière, quatre véhicules immatriculés sur dix (42 %) étaient des véhicules carboneutres, selon Statistique Canada.

Rappelons aussi que le gouvernement du Québec a déterminé que dans six ans, en 2030, 85 % des ventes de véhicules devront être carboneutres – les constructeurs qui n’atteignent pas ces cibles devront payer des amendes. L’objectif est d’avoir 2 millions de véhicules électriques sur les routes d’ici 2030.

Pierre-Olivier Pineau calcule donc à cette étape une perte de 40 % des ventes d’essence. « Ce qui ferait perdre environ 600 millions au gouvernement », conclut-il.

Ces taxes (perdues) auraient été remises au Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) qui finance les infrastructures des réseaux routiers et les transports en commun.

Pierre-Olivier Pineau est de ceux qui estiment que l’imposition d’une taxe kilométrique viendrait compenser cette perte de revenus. L’usager paierait donc son utilisation du système routier selon la distance parcourue.

D’autres options sont évoquées pour compenser la perte de perception, dont celle d’une taxe au poids, dit Bertrand Schepper, chercheur à l’Institut de recherches et d’informations socioéconomiques (IRIS).

Ce qui aurait l’avantage de taxer les gros véhicules, qu’ils soient à essence ou électriques – et on sait que la tendance est aux très gros véhicules zéro émission.

On pourrait aussi taxer davantage les voitures de luxe.

« Le Québec, présentement, a une taxe de 1 % sur les voitures de luxe, les voitures de plus de 40 000 $. On pourrait très bien augmenter par exemple à 5 % », explique le chercheur de l’IRIS qui a calculé que cela représenterait un ajout d’environ 200 millions pour l’État.

Positif dans l’immédiat… et pour le futur, on verra

« L’effet sur le PIB devrait être positif, puisqu’on va acheter moins de pétrole importé et vendre plus d’électricité produite ici, dit Pierre-Olivier Pineau. Mais par ailleurs, les véhicules électriques coûtent plus cher à l’achat que les véhicules traditionnels… et sont importés. À terme, les économies d’achat de carburant devraient être supérieures aux dépenses pour l’achat des véhicules, mais ça reste à voir. »

Effectivement, si l’effet calculé est positif de prime abord, il faudra aussi voir l’incidence de l’électrification du parc automobile sur l’ensemble de l’activité économique.

« Le PIB est une mesure imparfaite et ça ne doit pas être la seule mesure prise en compte », précise Bertrand Schepper.

Oui, on va vendre de l’électricité moins cher au consommateur d’énergie, mais le consommateur lui-même va avoir plus d’argent dans ses poches qu’il risque de dépenser. Bertrand Schepper, chercheur à l’IRIS

Que va-t-il faire avec cet argent ?

« Et qu’est-ce que les entreprises vont faire avec l’argent qui n’est pas dépensé ? », ajoute Bertrand Schepper.

Ces mouvements vont aussi jouer dans le calcul du PIB et, précise Bertrand Schepper, l’électrification entraîne des dépenses qui auront un effet positif sur le PIB québécois.

« Des dépenses de distribution de l’électricité, des dépenses de bornes, des dépenses de production… », cite-t-il à titre d’exemples.

« Donc oui, à court terme on peut supposer que ça aura un effet positif sur le PIB, conclut-il. À très long terme, ça va dépendre de la façon dont monsieur et madame Tout-le-Monde dépense son argent, mais il y a plus de chance que ça soit positif que négatif. »

