(Thetford Mines) Le plus gros transformateur jamais utilisé dans l’histoire d’Hydro-Québec a parcouru la semaine dernière près de 100 km dans ce qui a été la plus complexe opération de transport hors norme jamais vue. Le passage dans Thetford Mines du mastodonte pesant près de 1 million de livres marque le moment le plus intense de la construction de la nouvelle ligne d’interconnexion Appalaches-Maine. Notre photojournaliste Martin Tremblay a passé la nuit sur le trajet de ce géant.

Hydro-Québec s’est engagée en 2018 dans un projet d’exportation massive d’électricité vers Boston : 9,5 térawattheures d’électricité à livrer à nos voisins américains chaque année pendant 20 ans.

La nouvelle autoroute énergétique de l’avenir PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Une équipe de huit monteurs s’affaire à l’érection d’un pylône. Le nombre de travailleurs au chantier peut varier selon les phases de construction, allant jusqu’à environ 300.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’entreprise JLR est mandatée par Hydro-Québec pour la construction des 100 km de la ligne d’interconnexion Appalaches-Maine.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Francis Wolfe assemble les pièces d’un pylône en prévision de l’opération d’érection.

Le contrat avec le Massachusetts assurera des revenus de centaines de millions de dollars annuellement au Québec. La nouvelle ligne Appalaches-Maine servira principalement à honorer ce contrat, mais sa construction survient dans un contexte où Hydro prévoit ne plus suffire à la demande dans les prochaines décennies.

Les nouveaux transformateurs de puissance construits par Hitachi à Varennes permettront la bidirectionnalité de la ligne de transport pour faire de l’exportation et de l’importation d’énergie. Ce qui aidera le Québec à combler une partie du déficit énergique dans les périodes de pointe, en important de l’électricité des États-Unis.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le fardier transportant le transformateur se déplace à environ 10 km/h en raison du poids de l’appareil. Il fait 9,4 mètres de long sur 5,2 mètres de haut et 4 mètres de large. Il pèse près de 320 tonnes, soit près de 1 million de livres.

La nouvelle ligne d’interconnexion permettra de réduire les GES en Nouvelle-Angleterre d’environ 3 millions de tonnes par année. C’est l’équivalent de retirer approximativement 700 000 véhicules de la route chaque année. Lynn St-Laurent, porte-parole d’Hydro-Québec

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Claude Labossière, responsable de la logistique du transport hors norme pour l’entreprise Hitachi, explique la complexe opération aux nombreuses personnes venues assister au passage du transformateur sur la route 112 à Thetford Mines.

Les États de la Nouvelle-Angleterre et le Québec pourront faire équipe dans un partage des ressources dans une course à décarboner l’économie pour répondre à l’urgence climatique.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des pontons doivent être installés pour enjamber un pont sous la route. Le poids du transformateur est trop élevé pour qu’il puisse circuler sur les structures existantes.

Hydro-Québec a mandaté Hitachi pour la fabrication et le transport de quatre transformateurs géants. Les trois autres transformateurs devront emprunter le même trajet jusqu’au poste des Appalaches, dans le cadre du projet d’interconnexion Appalaches-Maine. Le deuxième transport est prévu à l’automne et les deux derniers au printemps 2025. L’installation de ces quatre nouveaux transformateurs de puissance convertira le courant alternatif de 735 kV en courant continu de 320 kV afin d’alimenter le Massachusetts en décembre 2025.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Vincent Desjardins attend les directives du chef d’équipe pour le levage des pontons par une grue.

Après six nuits d’un difficile trajet sur route, le transformateur est arrivé à sa destination au poste d’Hydro-Québec de Saint-Adrien-d’Irlande dans la nuit de vendredi dernier. Précédemment, l’équipement avait quitté Varennes par train à la mi-juin jusqu’au port de Contrecœur pour ensuite poursuivre le trajet par bateau jusqu’à Bécancour. Un train avait acheminé le transformateur jusqu’à Val-Alain avant qu’il soit transporté sur un immense fardier.