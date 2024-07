(Montréal) TFI International affirme avoir gagné 117,8 millions US au deuxième trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice de 128,2 millions US un an plus tôt.

La Presse Canadienne

L’entreprise de transport et de logistique établie à Montréal affirme que ses revenus se sont élevés à 2,26 milliards US, en hausse par rapport à 1,79 milliard US au même trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice par action s’est chiffré à 1,38 $ US, en baisse comparativement à 1,47 $ US l’an dernier.

Le président et chef de la direction, Alain Bédard, a déclaré que la récente acquisition de Daseke par TFI a contribué à stimuler la performance au cours du trimestre, ajoutant que les travaux d’intégration ont déjà pris un bon départ.

La société a annoncé l’acquisition en décembre et la transaction a été conclue en avril.

Le bénéfice net du récent trimestre comprend une charge de restructuration de 19,7 millions US et une augmentation des intérêts débiteurs de 24 millions US liée au financement de l’acquisition.