De gauche à droite : Benoît Schultz, DG d’Airbus Canada, le premier ministre François Legault et Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

Plus de 2 milliards de dollars de fonds publics plus tard, Québec demeurera actionnaire de l’ancienne C Series jusqu’en 2035. Avec une réinjection de 410 millions CAN (300 millions US), le gouvernement Legault achète du temps dans l’espoir de récupérer une partie de ses billes, alors que l’A220 peine à sortir du rouge. C’est aussi le plus récent chapitre d’une saga qui remonte à 2015. Survol.

Les débuts

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l’Économie de l’époque, Jacques Daoust, annonce une injection de 1,3 milliard dans la C Series, en octobre 2015.

Le gouvernement libéral de Philippe Couillard vole au secours de Bombardier – au bord de la faillite – en octobre 2015. Comment ? Il injecte 1,3 milliard en échange de 49,5 % de la C Series, toujours en développement. Pour sauver Bombardier et le programme, le gouvernement Couillard met le doigt des contribuables québécois dans l’engrenage. Dans l’opposition, le chef caquiste François Legault critique le geste – il aurait préféré que l’investissement soit fait dans l’ensemble de Bombardier –, mais est d’accord avec l’idée d’aider l’avionneur québécois en zone de turbulences. « On partage les risques, mais aussi la profitabilité à long terme », disait le ministre de l’Économie de l’époque Jacques Daoust. Neuf ans plus tard, il n’y a toujours pas de profits à l’horizon.

Airbus arrive

PHOTO ANDÉR PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le premier ministre Philippe Couillard rencontre les employés de Bombardier en 2017.

Sans verser un sou, Airbus s’installe aux commandes de la C Series le 1er juillet 2018 et rebaptise l’avion A220. « On aurait rêvé que Bombardier devienne aussi gros que Boeing et Airbus, mais en pratique, ça ne pouvait pas se produire », se justifiait le premier ministre Philippe Couillard, au moment de l’annonce de cette transaction, en octobre 2017. Les années passent et les finances de Bombardier continuent de se détériorer. Un démantèlement du conglomérat, qui mènera à un repositionnement vers l’aviation d’affaires, se profile. L’aventure de la C Series prend fin à l’hiver 2020 pour l’avionneur québécois, ce qui laisse Airbus (75 %) et Québec (25 %) comme partenaires dans la société en commandite qui détient l’A220. À ce moment, le gouvernement Legault affirme toujours qu’il sera possible de récupérer le 1,3 milliard d’argent public.

Un premier renflouement

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un Airbus A220

Airbus réussit à dynamiser les ventes, réduire les coûts et accélérer la cadence de production. Cela est toutefois insuffisant. L’A220 continue à perdre de l’argent. C’est en produisant plus d’avions – 14 par mois – à Mirabel et à Mobile (Alabama) que le programme sortira du rouge, affirme la multinationale. Appuyer sur l’accélérateur vient avec une facture salée : 1,5 milliard. Copropriétaire du programme, Québec injecte 380 millions à l’hiver 2022 et repousse à 2030 l’échéance où Airbus pourra racheter sa participation. « C’est un placement, pas une subvention, on est confiants de faire des profits », affirme alors M. Legault, deux ans après avoir dit qu’il n’avait pas l’intention de remettre de l’argent dans le programme. Autrement, les chances de « rentabiliser » la participation gouvernementale auraient été « inexistantes », justifie Québec.

Tout ou rien

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’annonce du gouvernement Legault, à Mirabel

2024. À quoi l’argent a-t-il servi ? À ajouter du personnel – quelque 1600 personnes en deux ans à Mirabel – et de l’outillage, comme une chaîne de préassemblage, ainsi qu’à construire de nouveaux hangars pour libérer de la place à l’intérieur de l’usine, où sont assemblés les A220. Ce n’est pas avant 2026 que l’ancienne C Series atteindra la vitesse de croisière qui doit lui permettre de générer des profits. Résultat : les deux partenaires ressortent le chéquier. La facture est d’environ 415 millions pour Québec et 1,2 milliard pour Airbus. « Si nous n’investissions pas aujourd’hui, le [380 millions] de 2022 disparaissait parce qu’il y aurait eu une dilution », s’est défendu le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, en conférence de presse mardi. L’investissement vient avec une condition.

La suite

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le premier ministre François Legault

Le plus récent réinvestissement vient avec une condition : Mirabel doit représenter les deux tiers de l’effectif de l’A220. L’autre chaîne de montage est en Alabama. S’agit-il du dernier effort de la sorte ? « La direction [d’Airbus] ne prévoit pas qu’il va y avoir d’autres investissements, a dit M. Legault. Évidemment, on ne le souhaite pas. » En déliant les cordons de la bourse, Québec repousse de cinq ans, à 2035, le moment où il sera racheté par Airbus. « Plus on avance, moins le risque est grand », croit le premier ministre. Tout indique que Québec ne récupérera pas tout ce qu’il a investi depuis 2015. Le gouvernement Legault est confiant à l’endroit de ses deux injections (795 millions). En ce qui a trait au 1,3 milliard du gouvernement libéral de Philippe Couillard – un investissement déjà radié par l’État –, les chances sont minces, a convenu M. Fitzgibbon.