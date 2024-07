Plus de 2 milliards de fonds publics L’engrenage de la C Series

Plus de 2 milliards de dollars de fonds publics plus tard, Québec demeurera actionnaire de l’ancienne C Series jusqu’en 2035. Avec une réinjection de 410 millions CAN (300 millions US), le gouvernement Legault achète du temps dans l’espoir de récupérer une partie de ses billes, alors que l’A220 peine à sortir du rouge. C’est aussi le plus récent chapitre d’une saga qui remonte à 2015. Survol.