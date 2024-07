La Caisse de dépôt investit 75 millions US chez Vantage Data Centers

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) fournira 75 millions de dollars américains en financement à l’entreprise américaine Vantage Data Centers afin de soutenir l’expansion de son centre de données informatiques situé à Québec.

Cette injection de fonds d’un montant équivalant à 103 millions CAN dans cette entreprise dirigée de Denver, au Colorado, servira à la construction d’un troisième bâtiment au centre de données de Québec, qui prévoit en avoir quatre au total.

Selon Vantage Data Centers, ce troisième bâtiment ajoutera une capacité informatique de 16 MW à son centre de Québec, dont la capacité totale est planifiée à hauteur de 86 MW lorsqu’il sera terminé avec quatre bâtiments.

Ce centre de données informatiques à Québec est le quatrième site développé par Vantage Data sur le sol québécois. Les trois autres centres de données sont situés à Montréal, et leur capacité informatique combinée totalise 89 MW.

Dans son ensemble, Vantage Data Centers compte 34 centres de données informatiques répartis dans 13 pays sur les cinq continents. En Amérique du Nord, elle compte huit centres de données dans quatre États américains (Californie, Virginie, Arizona et Washington) et quatre au Québec.

De l’avis de Maxime Guévin, vice-président principal et directeur général des opérations canadiennes chez Vantage Data Centers, le financement de 75 millions US obtenu de la Caisse de dépôt aura « un rôle déterminant dans notre expansion à Québec et dans le renforcement de notre capacité à fournir des infrastructures numériques de haute qualité afin de répondre à la demande croissante en infonuagique de pointe dans l’est du Canada ».

À la Caisse de dépôt, on justifie la pertinence de ce financement à Vantage Data Centers afin de soutenir la « réalisation de ce projet local important » à Québec en matière d’infrastructures numériques.

« L’essor de technologies qui requièrent un fort volume de données et l’adoption des services infonuagiques transforment le marché nord-américain des infrastructures numériques », indique Marc Cormier, premier vice-président et chef du revenu fixe à la CDPQ, dans un communiqué transmis à La Presse.

« Vantage Data Centers est au premier rang pour saisir cette occasion grâce à sa vaste expérience dans le développement et l’exploitation de centres de données, ainsi qu’à ses relations de longue date avec ses clients. »

En fait, pour la Caisse de dépôt, il s’agit d’une deuxième injection de fonds chez Vantage Data Centers depuis le début de l’année.

Le financement précédent, d’un montant non divulgué, concernait sa division Vantage EMOA, qui gère 14 centres de données informatiques situés en Europe et en Afrique du Sud.

Par ailleurs, dans le secteur des centres de données, la Caisse de dépôt a participé plus tôt cette année à une ronde internationale de financement totalisant 7,5 milliards US pour l’entreprise CoreWeave, du New Jersey.

Centré sur le développement et la gestion de centres de données de très grande échelle, CoreWeave est considéré comme un fournisseur-clé de grande capacité informatique dans le domaine de l’intelligence artificielle.