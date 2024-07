Les collègues n’hésiteront pas à vous solliciter si vous êtes prêt à travailler en dehors des heures normales. C’est à vous de dire non et de fixer des limites saines.

Le télétravail, les courriels et les applis du téléphone portable ont créé un monstre : on peut être joint 24 h sur 24 et on pourrait travailler à toute heure du jour et de la nuit. Comment remettre ce génie dans sa bouteille… et le travail dans sa cage de 9 à 5 ? Heureusement, la technologie distille à la fois le poison et l’antidote.

Danielle Abril The Washington Post

Fixez des limites grâce aux alarmes

Les gens n’hésiteront pas à vous solliciter si vous êtes prêt à travailler en dehors des heures normales. C’est à vous de dire non et de fixer des limites saines. C’est là qu’interviennent les alarmes de votre téléphone portable.

Parfois, l’agitation du travail fait perdre de vue ces limites. On répond aux courriels à peine sorti du lit ou on se sent obligé de répondre à une question à table, durant le souper.

Prenez le temps d’établir ce que vous acceptez et ce que vous n’acceptez pas au travail. Parlez-en à vos collègues ; à votre famille, aussi, qui vous rappellera vos engagements. Programmez une alarme sur votre téléphone marquant le début et la fin de la journée. Mettez-en donc une aussi, si nécessaire, pour vous rappeler de parler à votre patron de l’équilibre travail-vie personnelle.

Autre truc : inscrivez vos disponibilités dans votre signature de courriel et dans le message de statut de vos applis de communication professionnelle. Indiquez clairement vos heures, le temps de réponse habituel et quoi faire en cas d’urgence.

Planifiez vos messages sortants

Suivez vos propres règles. Si vous ne voulez pas de messages après les heures de travail, n’en envoyez pas à vos collègues. Que ce soit sur Slack, Teams, par courriel ou par texto, programmez l’envoi de vos messages à une heure raisonnable : après 9 h et pas après 16 h (si vos heures sont de 9 à 5). Ainsi, tous vos échanges professionnels ont lieu durant les heures de travail.

Réduisez vos notifications

Vous avez signifié vos préférences ; maintenant, utilisez la technologie pour les faire respecter. Modifiez les paramètres de notifications sur vos applications professionnelles : pas de clochette durant le souper ou quand vous jouez avec vos enfants.

Outlook permet de définir son horaire, jour par jour. Cela permet aux autres de savoir quand vous êtes ou n’êtes pas au travail. Les applications comme Slack permettent aussi de programmer les heures auxquelles vous souhaitez recevoir (ou mettre en sourdine) les notifications. Votre téléphone permet d’ajuster les notifications de chaque application ; ainsi, vous pouvez recevoir les alertes de nouvelles de votre journal préféré, mais rien du travail.

Et si vous voulez le silence total, il suffit d’activer le mode concentration ou « Ne pas déranger ». Vous êtes compulsif envers vos applications professionnelles ? Limitez votre temps d’écran.

Prévoyez des périodes tampons

Si vous voulez préserver les 30 précieuses minutes que vous prenez pour dîner ou éviter qu’on vous colle une réunion à l’heure où vous reconduisez les enfants à l’école, inscrivez un évènement au calendrier. Ainsi, si quelqu’un tente de planifier une réunion, il verra que vous n’êtes pas disponible. Vous pouvez faire la même chose s’il vous faut du temps pour une tâche exigeant d’avoir la paix.

En cas d’urgence

C’est bien de décrocher à la fin de la journée, mais prévoyez une façon d’être joint en tout temps par de proches collaborateurs (et votre patron). Votre numéro personnel permet appels et textos et il y a aussi Signal ou d’autres applications du genre, autres que Slack et le courriel du bureau. Les paramètres permettent de désigner qui sont ceux qui peuvent vous joindre même quand vous êtes en mode concentration ou « Ne pas déranger ».

Soyez explicite à ce sujet : ces méthodes sont pour les urgences, pas pour ce qui peut attendre demain matin après votre café.

