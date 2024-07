Vie au travail Comment remettre le travail dans sa cage

Le télétravail, les courriels et les applis du téléphone portable ont créé un monstre : on peut être joint 24 h sur 24 et on pourrait travailler à toute heure du jour et de la nuit. Comment remettre ce génie dans sa bouteille… et le travail dans sa cage de 9 à 5 ? Heureusement, la technologie distille à la fois le poison et l’antidote.