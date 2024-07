Un mardi sur deux, des experts en ressources humaines répondent à vos questions. Cette semaine, les conseils de France Dufresne, leader canadienne Expérience employé et Fusions et acquisitions chez Willis Towers Watson (WTW).

Je gère une équipe de jeunes (génération Z) et le travail ne semble pas être une priorité pour eux. Ils ne travaillent pas comme moi et ne répondent pas de la même façon aux exigences en place, je ne sais pas comment mieux les mobiliser. Alain

Lorsque l’on doit gérer une équipe composée de jeunes de la génération Z, il est crucial de comprendre que leurs attentes, leurs façons de travailler et de percevoir le travail diffèrent notablement de celles des générations précédentes. Pour les mobiliser efficacement, il est essentiel d’adopter des stratégies qui tiennent compte de leur vision du monde et de leur conception du travail.

Une génération branchée et engagée

La génération Z, qui comprend les personnes nées entre 1997 et 2012*, est actuellement âgée de moins de 30 ans. Cette génération a grandi dans un monde dominé par la technologie et les changements rapides, qui ont contribué à façonner leurs interactions sociales de manière unique. En tant que natifs numériques, ils sont très à l’aise avec la technologie et sont habitués à l’accès instantané à l’information et aux communications.

Cette génération se démarque par son fort engagement social, notamment envers la santé physique et mentale, la sécurité économique, l’engagement civique, l’équité sous toutes ses formes et la protection de l’environnement. On peut entre autres percevoir cet engagement par leur désir de travailler pour des organisations dont la mission correspond à leurs valeurs.

Une fidélité au travail modelée par l’économie

Ces jeunes ont vu le jour dans une période économiquement prospère avec un taux d’emploi élevé. Cependant, beaucoup d’entre eux ont été marqués par des bouleversements économiques comme la crise financière de 2008 ou la pandémie de 2020, périodes durant lesquelles ils ont vu beaucoup de leurs proches perdre leur emploi alors qu’ils étaient très investis dans leur travail.

De tels bouleversements ont influencé leur fidélité envers les employeurs, qui diffère de celle des générations précédentes, et peuvent expliquer une certaine désillusion vis-à-vis du marché du travail traditionnel.

Travailler pour vivre et non vivre pour travailler

La génération Z ne voit pas le travail comme une finalité, mais comme un moyen d’obtenir de la liberté et de réaliser des projets, privilégiant ainsi l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Leurs collègues aînés peuvent percevoir que les jeunes de la génération Z tentent de défier l’autorité, d’une part parce qu’ils favorisent une évaluation basée sur les résultats plutôt que sur les méthodes employées (leurs techniques de travail sont souvent différentes de celles de leurs prédécesseurs), et d’autre part parce qu’ils trouvent certaines attentes professionnelles traditionnelles dépassées, comme le code vestimentaire ou les horaires fixes.

Les « zoomers », comme on les appelle aussi, attendent de leurs employeurs qu’ils respectent un contrat psychologique, c’est-à-dire qu’ils favorisent leur bien-être et leur développement en échange de leur performance et de leur engagement.

Communication, flexibilité et reconnaissance

Il est essentiel de communiquer clairement vos attentes en établissant des objectifs précis et en vous assurant qu’ils sont bien compris pour prévenir les malentendus. Envisagez de créer des programmes de formation pour les aider à atteindre vos critères d’excellence. Offrez également à la génération Z des possibilités de carrière qui correspondent à leurs aspirations.

Adaptez votre style de gestion en étant ouvert aux nouvelles méthodes de travail et aux besoins de cette génération. Montrez-vous flexible concernant les arrangements de travail, comme les horaires et les lieux, tant que les objectifs sont atteints. Répondez aux besoins de reconnaissance de ces jeunes employés en leur offrant plus de rétroaction, de soutien et en les impliquant dans des causes importantes pour eux. Organisez aussi des activités pour renforcer leur sentiment d’appartenance et leur permettre de tisser des liens avec leurs collègues.

En adoptant une approche personnalisée et flexible qui respecte leurs valeurs et leur besoin d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, vous mobiliserez efficacement la génération Z. Ces stratégies amélioreront leur engagement et vous permettront de tirer profit de leurs compétences.

Outiller les gestionnaires

Enfin, la formation des gestionnaires est un aspect souvent négligé, mais essentiel. À l’aide de l’équipe des RH de votre organisation, sensibilisez vos collègues et vos gestionnaires aux réalités et aux particularités de la génération Z. Cela les aidera à mieux les comprendre et à répondre à leurs besoins.

Vous faites partie de la génération Z ?

Bien que la responsabilité de créer un environnement de travail motivant incombe en grande partie à votre employeur, vous avez aussi un rôle crucial à jouer. Communiquez clairement vos intérêts, vos préférences et vos motivations, et expliquez votre contexte personnel (situation familiale, intérêts personnels, etc.) et professionnel (ambitions, besoins de développement, etc.). Cela aidera assurément votre gestionnaire à vous soutenir et ainsi à mettre en place une relation saine et fructueuse.

N’hésitez pas à demander des formations qui peuvent non seulement améliorer vos compétences, mais aussi vous aider à mieux comprendre les enjeux de votre secteur d’activité. La collaboration avec vos collègues est également essentielle ; elle vous permet de comprendre les mœurs, les valeurs et les façons de faire déjà en place, enrichissant ainsi votre expérience professionnelle.

Lorsque vous cherchez un emploi, optez pour une entreprise qui correspond à vos intérêts et à vos valeurs. Assurez-vous qu’elle offre des moyens qui vous permettront de vous investir dans votre travail et d’établir des liens avec vos collègues. Échangez avec des personnes de votre génération qui y travaillent pour mieux comprendre ce que l’entreprise propose et ce qu’elle attend de vous.

Votre génération est unique, avec des attentes, des qualités et des aspirations qui lui sont propres, notamment le désir de changer les choses, tant sur le plan professionnel que sur le plan sociétal. En prenant en main votre succès, vous ne vous positionnez pas seulement comme un employé engagé, mais aussi comme un acteur important dans votre organisation, capable de contribuer de manière significative à son évolution et à sa réussite.

*Les années de naissance correspondant à la génération Z fluctuent selon les auteurs. Nous avons retenu les dates avancées par le gouvernement du Québec.