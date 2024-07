Des fermetures de studios d’effets visuels sont à prévoir au Québec prochainement, selon le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec.

Plus tôt que tard, les licenciements dans les studios québécois d’effets visuels se transformeront en fermetures dans la foulée des changements fiscaux décrétés par Québec. C’est du moins le signal qui a été envoyé au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) par ses membres.

Selon des informations récoltées par l’organisme sans but lucratif, au moins quatre studios québécois pensent mettre la clé sous la porte à compter du mois prochain. Il n’a pas été possible d’obtenir les noms des entreprises concernées, puisqu’ils ont été transmis de façon anonymisée au Bureau.

Ces fermetures, si elles se confirment, élimineraient jusqu’à 660 emplois, selon le portrait brossé par le BCTQ. Elles viendraient s’ajouter aux 325 licenciements enregistrés par le ministère québécois du Travail entre janvier et juin.

D’autres arrivent à garder la tête hors de l’eau. C’est le cas de Framestore, l’un des principaux studios de l’écosystème québécois, qui s’en sort « mieux que la moyenne », reconnaît la directrice générale des activités canadiennes, Chloë Grysole.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Chloë Grysole est directrice générale des activités canadiennes chez Framestore.

N’empêche, la baisse de la demande découlant des conflits de travail à Hollywood entre les grands studios et les acteurs ainsi que les scénaristes n’a pas épargné la multinationale londonienne, qui s’est implantée en 2013 dans la métropole et qui compte quelque 800 salariés.

« On nous prend à un moment où l’industrie est en contraction, dit Mme Grysole. C’est une réalité dans le monde. Tout le monde est déjà à genoux et là, ils [le gouvernement] annoncent une mesure immédiate. »

Cette mesure, c’est le volet du crédit d’impôt pour des services de production cinématographique (CSPC) qui concerne les effets visuels. Dans son budget printanier, le gouvernement Legault a instauré un plafond de 65 % sur les dépenses admissibles effectuées au Québec. Ce plafond n’existait pas auparavant.

Le changement est en vigueur depuis le 31 mai.

Vitesse grand V

Mme Grysole affirme que Framestore s’est empressé de contacter des clients potentiels pour les inciter à déposer des demandes avant cette échéance du 31 mai dans le but de bénéficier du soutien fiscal plus avantageux.

« On ne sait pas encore ce qui va se passer dans six mois, une fois que le changement [au crédit d’impôt] va affecter les nouveaux projets, affirme la gestionnaire. Pour les clients, c’est un changement qui survient du jour au lendemain. Qu’est-ce que je fais si je vais de l’avant avec un projet et que ça change encore ? C’est de l’incertitude. »

Mme Grysole fait partie des voix de l’industrie québécoise qui ont demandé au gouvernement Legault de reporter au 1er janvier 2025 l’entrée en vigueur du plafond, le temps de s’asseoir avec Québec et de trouver une façon de lui permettre d’atteindre ses objectifs – réaliser des économies – sans affaiblir davantage l’industrie.

« Quand ils disent avoir consulté des experts, ce ne sont pas des experts de l’industrie », affirme la directrice du marché canadien chez Framestore.

On ne doit pas avoir nécessairement le meilleur crédit d’impôt au monde. On peut rivaliser. Mais là, on se retrouve en queue de peloton. Chloë Grysole, directrice générale des activités canadiennes chez Framestore

Ce resserrement du gouvernement Legault survient alors que d’autres pays, comme l’Allemagne, empruntent une trajectoire inverse. Berlin fera passer à 30 % – une augmentation de 10 points de pourcentage – son taux de base pour la production d’effets visuels à compter de 2025. Au Québec, le taux de base du crédit d’impôt est de 25 %.

Il n’a pas été possible de s’entretenir avec le BCTQ dans le cadre de cet article.

Le Bureau s’affaire actuellement à brosser un portrait des répercussions provoquées par les changements au CSPC afin de présenter un état des lieux au gouvernement Legault à l’automne.

En consultant l’inscription de l’organisation au registre québécois des lobbyistes, on constate que son objectif est de convaincre Québec de mettre un peu d’eau dans son vin. Ses représentations visent à maintenir un « crédit d’impôt fort pour le secteur des effets visuels et de l’animation », ce qui n’est plus le cas, selon l’industrie.