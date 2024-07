« Il est carrément contre nature de faire la promotion d’un mode de gestion humain, respectueux et transparent dans son rôle d’employé pour ensuite mettre en place un mode beaucoup plus autoritaire après une promotion comme patron », écrit l’auteur.

Qu’est-ce qu’Abraham Lincoln avait en tête quand il a dit : « Si vous voulez tester la capacité de quelqu’un, donnez-lui du pouvoir » ? Pour aider à répondre à la question, il faut savoir que Lincoln préférait de loin faire preuve d’influence plutôt que d’utiliser son pouvoir, qui était considérable.

À mon avis, Lincoln avait mis au cœur de ses principes l’idée que chaque utilisation du pouvoir se fait au détriment du niveau d’engagement de ses collaborateurs.

Il avait recruté des collaborateurs très forts, dont un qui pensait même qu’il ferait un meilleur président que lui. Lincoln avait très bien compris comment développer la loyauté et l’effort discrétionnaire de chacun. Les choix de principes de gestion sont infinis sur un continuum entre un grand sens de l’humain qui, sans contrepoids, peut mener à la naïveté et une grande fermeté qui, utilisée de façon exagérée, peut mener à l’abus de pouvoir, voire à la tyrannie.

La première règle pour déterminer de bons principes de gestion est d’être à l’aise d’y adhérer tout autant dans un rôle de collaborateur que dans celui de patron. Il est carrément contre nature de faire la promotion d’un mode de gestion humain, respectueux et transparent dans son rôle d’employé pour ensuite mettre en place un mode beaucoup plus autoritaire après une promotion comme patron.

Il m’apparaît pour le moins incohérent de demander que la loyauté soit envers l’organisation en début de carrière quand on est dans un rôle d’employé pour ensuite exiger que la loyauté devienne envers soi quand on devient patron.

Une personne qui a ce genre de réflexe devrait se poser la question suivante : est-ce que j’aimerais travailler pour moi-même, c’est-à-dire de ne pas donner à mes employés le droit de me dire que j’ai oublié l’intérêt de l’organisation alors que c’est précisément ce droit que j’avais demandé plus tôt dans ma carrière ?

La deuxième règle de bons principes de gestion pour quelqu’un qui a l’ambition de progresser aux échelons supérieurs d’une organisation est de faire une grande place à l’humain, car la façon dont on est en relation avec autrui prend plus d’importance que les compétences techniques quand on progresse dans l’organisation.

Nous sommes des êtres relationnels et ce sont les qualités humaines qui servent de tampon dans les moments difficiles, quand il est exigeant et stressant de conserver l’harmonie et l’adhésion des troupes.

La troisième et dernière règle est de privilégier l’utilisation de l’influence.

La qualité décisionnelle et le moral des troupes sont nettement supérieurs lorsque l’on prend le temps de comprendre les motivations et arguments d’autrui et que l’on met à profit ses talents de persuasion et de négociation.

Les gens qui privilégient le pouvoir sont bien démunis quand ils sont en relation avec des clients, fournisseurs, partenaires de l’industrie ou autorités de surveillance, tandis qu’une personne qui a travaillé à accroître son capital d’influence possède un plus grand réseau de contacts et de bien meilleures capacités de négociation.

À mon avis, l’utilisation du pouvoir peut se limiter à deux circonstances : quand plus d’une option est valable mais qu’une personne doit trancher pour éviter des pertes de temps, et quand les valeurs fondamentales sont en jeu. Dans ce cas, le patron doit trancher entre deux options qui sont diamétralement opposées : soit il impose sa décision, soit il exige une décision unanime de l’équipe.

Le petit prince de Saint-Exupéry, lors d’une rencontre avec le roi d’une planète, lui a bien fait comprendre que le pouvoir est vain s’il n’y a personne à gérer, et que la seule façon de régner est de donner des « ordres raisonnables ».