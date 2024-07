Au cours des cinq dernières années, les constructeurs automobiles ont dépensé des milliards de dollars dans une course effrénée au développement de véhicules électriques et à la construction d’usines pour les produire, dans l’espoir que les consommateurs se tournent en masse vers ces nouveaux modèles.

The New York Times

Mais au cours des 12 derniers mois, le rythme de croissance des ventes de véhicules électriques a ralenti, certains acheteurs hésitant devant le prix élevé des voitures et camions électriques et les difficultés à les recharger, en particulier sur de longs trajets.

Cette évolution du comportement des consommateurs oblige désormais de nombreux constructeurs automobiles à revoir leurs plans d’investissement ambitieux et à revenir, au moins en partie, aux véhicules à moteur à combustion interne, qui représentent encore la plupart des ventes de voitures neuves et une grande partie des bénéfices des entreprises.

Le dernier exemple en date a été donné jeudi dernier par Ford Motor, qui a annoncé qu’il réoutillerait une usine au Canada pour produire de grosses camionnettes plutôt que des véhicules utilitaires sport électriques, comme il avait prévu de le faire auparavant.

La décision de Ford intervient un jour après que General Motors ait déclaré prévoir fabriquer entre 200 000 et 250 000 voitures et camions à batterie cette année, soit environ 50 000 de moins que ce qu’il avait prévu.

« Après la pandémie, il y a eu une grande exubérance autour des VE [véhicules électriques], et je pense que beaucoup de constructeurs pensaient que cette croissance allait se poursuivre », affirme Arun Kumar, partenaire et directeur général de la pratique automobile et industrielle à la société AlixPartners.

« En réalité, ce n’est pas le cas, et il est judicieux de s’assurer que l’on ne perd pas de parts de marché dans le domaine de la combustion interne », ajoute-t-il.

Un effet Trump

L’hésitation des constructeurs automobiles à l’égard des véhicules électriques survient à un moment politiquement délicat pour l’industrie. La réglementation automobile américaine pourrait changer de manière marquée si l’ancien président Donald Trump remporte les élections en novembre. M. Trump s’est engagé à annuler de nombreuses politiques du président Joe Biden, notamment celles qui encouragent l’utilisation de voitures électriques pour lutter contre le changement climatique.

Avant même que la campagne présidentielle ne prenne de l’ampleur, Ford, GM et d’autres constructeurs automobiles avaient ralenti leurs investissements dans les véhicules électriques, retardant certains nouveaux modèles et la construction d’usines de fabrication de batteries.

Il y a quelques années, GM et Ford prévoyaient de produire plus d’un million de véhicules électriques par an d’ici le milieu de la décennie.

Lors d’un évènement organisé par CNBC cette semaine, Mary T. Barra, PDG de GM, a affirmé qu’il faudrait plus de temps pour atteindre ce niveau de capacité en raison du ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques.

Même Tesla, principal producteur de voitures électriques, a modifié ses plans parce qu’il ne s’attend plus à ce que ses ventes augmentent de 50 % par an ; ses ventes mondiales ont chuté de 6,6 % au cours des six premiers mois de l’année.

L’entreprise a ralenti ses projets de construction d’une usine de voitures électriques au Mexique et a annulé une rencontre en avril entre son PDG, Elon Musk, et le premier ministre de l’Inde, Narendra Modi, pour discuter d’une nouvelle usine dans ce pays.

Le retour du Super Duty

L’usine Ford d’Oakville, en Ontario, a récemment cessé de construire le VUS Ford Edge à essence et devait passer à de nouvelles versions électriques du Ford Explorer et du Lincoln Aviator, deux VUS à trois rangées de sièges. À la place, Ford transformera l’usine en un troisième site de production pour son pick-up Super Duty, l’un de ses modèles les plus rentables.

Jim Farley, PDG de Ford, a déclaré que les autres usines Super Duty de l’entreprise dans le Kentucky et l’Ohio ne pouvaient pas produire autant de véhicules que le souhaitaient ses clients commerciaux.

« Nous ne pouvons pas répondre à la demande », a-t-il déclaré dans un communiqué. En avril, M. Farley a révélé que le nombre de commandes de Super Duty enregistrées par Ford était deux fois supérieur au nombre de camions que l’entreprise était en mesure de construire. Au cours du premier semestre de cette année, Ford a produit plus de 200 000 camions Super Duty.

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le logo de Ford sur l’avant d’un camion

Ford affirme que l’usine d’Oakville devrait commencer à produire des camions Super Duty en 2026, avec une capacité de 100 000 véhicules par an. L’entreprise prévoit dépenser 3 milliards US pour accroître la production de ces camions.

Ford prévoit d’introduire vers la fin de la décennie des camions Super Duty modernisés. Parmi les nouveautés, un modèle électrifié, très probablement un camion hybride combinant un puissant moteur à combustion interne et un moteur électrique.

Un groupe motopropulseur purement électrique n’offrirait probablement pas la puissance de remorquage et l’autonomie dont les clients du Super Duty ont besoin.

Les modèles Super Duty comprennent les modèles F-250 et F-350, qui se vendent souvent 70 000 $ ou plus et sont généralement utilisés comme camions de travail dans les secteurs de la construction, de la sylviculture, de l’exploitation minière et d’autres industries.

La production de camions Super Duty à Oakville permettra de préserver environ 1800 emplois dans l’usine, ainsi que 50 autres dans une usine de moteurs à Windsor, en Ontario. Pour soutenir l’augmentation de la production de Super Duty, Ford prévoit également de faire des heures supplémentaires et d’embaucher du personnel dans une usine de transmission dans l’Ohio, ainsi que dans des usines de composants et d’essieux dans le Michigan.

En avril, Ford a annoncé qu’il reporterait le début de la production du Ford Explorer et du Lincoln Aviator électriques à Oakville de 2025 à 2027, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la situation des emplois dans l’usine.

Le syndicat canadien des travailleurs de l’automobile, Unifor, a salué le nouveau plan de production de camionnettes. « Nous sommes parvenus à un accord qui permettra à nos membres non seulement de reprendre le travail plus rapidement, mais aussi de protéger leurs emplois pour l’avenir », a déclaré Lana Payne, présidente d’Unifor, dans un communiqué.

Ford affirme qu’il entend toujours construire l’Explorer et l’Aviator électriques, mais n’a pas précisé quand ni où il le ferait.

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.

Lisez l’article original (en anglais ; abonnement requis)