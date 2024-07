La panne informatique mondiale a retardé votre vol ? Des recours s’offrent à vous, selon la charte des voyageurs. Tout n’est cependant pas noir ou blanc en vertu du caractère particulier de la paralysie. Précisions.

Quelles sont les règles ?

Il existe trois motifs de retards et d’annulation par le Règlement sur la protection des passagers : ceux qui relèvent de la compagnie aérienne, ceux attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité (une défaillance mécanique qui ne découle pas de l’entretien régulier d’un avion) et les situations indépendantes de l’entreprise. Dans le cas de « problèmes informatiques » ou de « pannes de réseau », on parle d’évènements qui relèvent de la responsabilité des compagnies aériennes. « Tout ce qui n’est pas une cyberattaque tombe sous le contrôle du transporteur aérien, dit le président-directeur général de l’entreprise Vol en retard, Jacob Charbonneau. Cela devrait donner droit à des indemnisations. »

J’ai droit à quoi ?

L’indemnisation peut atteindre jusqu’à 1000 $ lorsqu’on arrive à destination avec un retard supérieur à 9 heures et que l’évènement est entièrement attribuable à la compagnie aérienne. C’est sur l’aspect de la responsabilité que la suite des choses pourrait se compliquer. « On parle d’une panne mondiale, donc le transporteur risque d’invoquer des circonstances exceptionnelles », croit M. Charbonneau. N’empêche, aux États-Unis, les principaux transporteurs américains – qui ont été parmi les plus affectés par la panne en Amérique du Nord – ont indiqué à Washington qu’ils offriraient des repas aux clients retardés et des chambres d’hôtel aux voyageurs bloqués.

Comment s’y retrouver ?

L’Office des transports du Canada (OTC), l’organisme fédéral chargé de protéger les voyageurs, ne « semble pas trancher au couteau », souligne Sylvie De Bellefeuille, avocate d’Option consommateurs.

PHOTO CHALINEE THIRASUPA, REUTERS Comptoirs d’enregistrement bondés à l’aéroport international Don Mueang, à Bangkok, en Thaïlande

Sur son site web, l’OTC identifie quatre façons d’établir la responsabilité d’un transporteur aérien en cas de problèmes informatiques ou de pannes de réseau. Par exemple, la compagnie contrôle-t-elle le système ? A-t-elle pris des mesures raisonnables pour empêcher le problème ? Est-ce qu’il y avait un plan de contingence ? Difficile d’y voir clair. Interrogé à propos de la panne mondiale, l’Office a répondu, par courriel, qu’il ne pouvait pas « se prononcer sur une situation précise susceptible de donner lieu à des plaintes sur lesquelles il pourrait avoir à trancher dans le futur ». « Il y a la charte des voyageurs, mais tout le reste peut s’appliquer, dit Mme De Bellefeuille. Il peut y avoir des assurances prises par des consommateurs qui peuvent offrir des protections. Mieux vaut vérifier au cas par cas. »

Qu’est-ce que je fais alors ?

Mme De Bellefeuille et M. Charbonneau sont d’accord : conservez toutes les communications de votre transporteur aérien. Dans un cas où votre vol a été annulé et que vous avez dû acheter un autre billet ou engager d’autres frais (taxi, hôtel, repas, etc.) parce que votre vol a été annulé, le conseil est le même. Cela devrait donner droit à des indemnisations en plus des dépenses », souligne M. Charbonneau. Si vous êtes ailleurs dans le monde, des options s’offrent également à vous. Selon la situation du voyageur, une compagnie aérienne doit offrir le remboursement du billet ou le réacheminement vers votre destination dans des conditions de vol similaires au type de billet que vous avez initialement acheté ainsi que dans les meilleurs délais.