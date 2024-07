Aéroport métropolitain de Montréal Portes ouvertes pour la recherche

MET — Aéroport métropolitain de Montréal, à Saint-Hubert, veut aller plus loin que son virage vers l’aviation commerciale. Son exploitant ouvrira les portes de ses bureaux en plus d’offrir l’accès à ses terrains pour jeter les bases d’un pôle de recherche et développement.