MET — Aéroport métropolitain de Montréal, à Saint-Hubert, veut aller plus loin que son virage vers l’aviation commerciale. Son exploitant ouvrira les portes de ses bureaux en plus d’offrir l’accès à ses terrains pour jeter les bases d’un pôle de recherche et développement.

L’objectif : servir d’écosystème à des projets de recherche qui n’appartiennent pas à une entreprise, un établissement d’enseignement ou une organisation, mais qui pourront « servir la société ».

« Prenez la cybersécurité, affirme le professeur à l’UQAM et directeur de l’Observatoire de l’aéronautique et de l’aviation civile, Mehran Ebrahimi. C’est un enjeu sérieux et beaucoup de PME n’ont pas les moyens de se lancer là-dedans. On veut créer un mouvement qui travaille sur la cybersécurité, notamment, avec des solutions qui appartiendront à la communauté scientifique et d’affaires. »

C’est le professeur qui dirige le « LIA — Living Lab d’innovation aérospatiale », dont les détails seront dévoilés à l’occasion du Salon de l’aéronautique de Farnborough, le grand rendez-vous annuel de l’industrie aéronautique, qui débute lundi prochain, au Royaume-Uni.

M. Ebrahimi sera sur place, à l’instar de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui sera accompagnée d’une délégation d’environ 30 personnes. Le projet voit le jour alors que Longueuil (volet recherche et enseignement) fait partie des trois pôles de la zone d’innovation québécoise de l’aérospatiale, aux côtés de Mirabel et de Saint-Laurent.

Créer des communautés

La Presse a pu consulter le document qui résume les lignes directrices du projet.

MET — Aéroport métropolitain de Montréal offrira des espaces de bureaux, des espaces de travail ainsi que l’accès à son gigantesque terrain de plus de 500 hectares aux projets qui lui seront soumis.

« On aura peut-être des projets en intelligence artificielle et de la robotisation dans les opérations aéroportuaires, dit M. Ebrahimi. Ce n’est pas pour servir MET. C’est pour faire avancer les connaissances. »

Le concept, affirme le professeur, consiste à « créer des communautés autour de projets » de recherche et développement afin « d’aller chercher du financement » plus facilement. Le directeur du laboratoire souhaite s’inspirer de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila), qui dit regrouper une communauté de scientifiques et d’équipes interdisciplinaires.

L’aéroport situé sur la Rive-Sud de Montréal n’aura pas la mainmise sur ce qui émanera du travail de recherche effectué au sein de ses installations : autrement dit, MET affirme que le but n’est pas que ça lui soit profitable financièrement.

Ce laboratoire d’innovation en est encore à ses premiers balbutiements, mais déjà, des représentants d’établissements comme l’École de technologie supérieure, l’Université de Montréal, le Centre technologique en aérospatiale ainsi que des entreprises font partie de ses « membres fondateurs ».

La pierre d’assise du virage de l’aéroport situé à Saint-Hubert est la construction d’un terminal qui aura la capacité d’accueillir jusqu’à 4 millions de passagers. Il ne faut pas s’attendre à ce volume dès le début de ses activités, à l’été 2025. C’est Porter Airlines qui sera le principal utilisateur de l’aérogare.

En incluant l’hôtel Holiday Inn de 130 chambres qui doit être construit à proximité, le projet total coûtera plus de 200 millions. La Banque de l’infrastructure du Canada a prêté 90 millions pour compléter le montage financier de ce projet.

La desserte du terminal sera principalement canadienne et régionale. Porter assurera des liaisons vers les principales grandes villes canadiennes, tandis que Pascan Aviation se concentrera sur les marchés régionaux. Les promoteurs prévoient accueillir d’autres transporteurs dans les prochaines années.