Le nouveau centre commercial Royalmount n’ouvrira finalement pas ses portes avant la fin des vacances d’été, a annoncé son promoteur, tandis que d’autres éléments du projet sont aussi retardés.

« Nous avons à cœur d’offrir à la clientèle une expérience à très haute valeur ajoutée et c’est pourquoi il nous importe que tout soit en place pour que les visiteurs découvrent Royalmount sous toutes ses facettes », a affirmé le grand patron de la firme Carbonleo, Andrew Lutfy, par l’entremise d’une déclaration écrite. « En plus de l’offre de restauration, magasinage et divertissement, les visiteurs pourront explorer un magnifique parc urbain ainsi qu’un parcours d’art sans précédent », a indiqué M. Lutfy.

« De plus, dès son ouverture, Royalmount sera accessible en transport en commun via la passerelle qui relie la station de métro de la Savane au projet. »

En plus du centre commercial, la première phase du projet devait inclure un aquarium et un cinéma. Sur son site web, l’Aquarium de Montréal annonce toujours son ouverture à Royalmount pour 2024. Dans les faits, « l’ouverture de l’aquarium a été repoussée à une date ultérieure et une annonce à ce sujet sera faite dans les prochains mois », a indiqué Jean-Philippe Duchesneau, responsable du projet au sein de l’entreprise Écorécréo.

Ni Carbonleo ni Cineplex n’ont confirmé si le cinéma ouvrirait ses portes le 5 septembre. Une vérification sur le site du ministère de la Culture du Québec indique qu’aucun permis d’exploitation de salle de cinéma n’a encore été délivré pour cette adresse.

Au printemps dernier, Carbonleo affirmait entamer le « sprint final » avant l’ouverture du centre commercial. L’entreprise a notamment fait installer une longue passerelle piétonnière au-dessus du boulevard Décarie afin de relier le projet au métro. « On a 1000 travailleurs qui sont sur le site actuellement et bientôt, dans quelques semaines, ça va monter à 2000 », affirmait alors Claude Marcotte, de Carbonleo. Il assurait à l’époque que 90 % des espaces commerciaux étaient loués.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Claude Marcotte et Andrew Lutfy, de Carbonleo, présentent le projet Royalmount, lors d’une rencontre au printemps dernier

Au fil des derniers mois, l’ouverture de différents magasins a été confirmée par le promoteur immobilier : Zara, Nike, Moncler, Longchamp, Mango, H&M, Canada Goose, Sephora et Roche Bobois feront partie du lot. Les marques de luxe Louis Vuitton, Gucci, Tiffany & Co., Versace, Saint Laurent et Jimmy Choo ouvriront aussi des boutiques.

À terme, les promoteurs du Royalmount espèrent pouvoir y inclure 6000 logements. Cette partie du projet fait toutefois face à une vive opposition de l’hôtel de ville de Mont-Royal, la municipalité où le terrain se trouve, à l’intersection des autoroutes 15 et 40.

Avec la collaboration d’Henri Ouellette-Vézina, La Presse