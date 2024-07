Les effets de la panne informatique qui a paralysé une partie de l’économie mondiale ont été ressentis un peu partout au Québec, vendredi. Selon des spécialistes, l’évènement illustre la nécessité de réfléchir à notre « ultradépendance » aux technologies numériques.

Ce qu’il faut savoir Une mise à jour de l’antivirus CrowdStrike a provoqué une panne de plusieurs systèmes Windows, un peu partout dans le monde.

De nombreux vols ont été annulés ou retardés à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Les vols opérés par Porter Airlines ont tous été annulés jusqu’à 15 h, et Pal Airlines, la compagnie aérienne des provinces atlantiques, a affirmé avoir des problèmes informatiques affectant son système de réservations.

Les vols des transporteurs américains Delta, American et United ont été perturbés.

Les opérations de la télévision d’ICI RDI ont aussi été touchées, ainsi que plusieurs émissions de radio, dont la diffusion a été perturbée vendredi matin.

Au Groupe Desjardins, certains employés ont eu de la difficulté à se connecter à leurs ordinateurs vendredi matin, mais les services AccèsD et les guichets fonctionnaient comme à l’habitude.

Alors que des hôpitaux ont été touchés par la panne au Canada et dans le monde, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a signalé que le réseau québécois n’utilise pas l’antivirus à la source de la panne et poursuivait donc ses activités normalement.

« Personne n’aime parler de cybersécurité. C’est comme parler d’assurances. Les gens n’aiment jamais trop quand on parle de risques. Mais on le voit aujourd’hui : ça illustre notre ultradépendance à la technologie, même si on a tendance à l’oublier. Et il va falloir en prendre conscience le plus sereinement possible », affirme le responsable de la sécurité de l’information chez Neotrust, Dominique Derrier.

Dès le début de la journée, les effets de cette panne due à une mise à jour liée à l’antivirus proposé par le groupe américain CrowdStrike, affectant Windows et un grand nombre de ses utilisateurs, se sont fait sentir un peu partout au Canada et au Québec.

À l’aéroport Trudeau de Montréal, comme dans beaucoup d’autres du globe, de nombreux vols ont été retardés ou annulés en matinée.

Les services frontaliers des États-Unis ont été perturbés, de sorte que les passagers des vols vers des destinations américaines n’ont pu être traités. « Heureusement, le problème s’est résorbé et le traitement des passagers reprend graduellement, mais évidemment, des délais sont à prévoir à ce niveau, engendrant nécessairement des retards de vols », a expliqué une porte-parole d’Aéroports de Montréal, Émilie Chevrette.

Elle a ajouté que les compagnies aériennes American Airlines, Delta et United Airlines ont aussi été touchées, mais leurs opérations ont aussi repris de manière graduelle. Du côté canadien, Porter a décidé d’annuler tous ses vols jusqu’à midi.

Des hôpitaux fonctionnels

Côté technologies de l’information, Radio-Canada et TVA Nouvelles ont aussi connu certains enjeux de diffusion, vendredi. Heureusement, toutefois, les hôpitaux québécois semblaient épargnés, contrairement à ce qu’on observait ailleurs au Canada et dans certains pays européens.

« Le réseau de la santé et des services sociaux n’utilise pas l’antivirus à la source de l’évènement et n’est pas touché par cette panne », a confirmé une porte-parole du ministère de la Santé, Marie-Claude Lacasse. « Nous avons toutefois avisé les établissements d’être vigilants », a-t-elle assuré.

Plusieurs problèmes bancaires ont toutefois été signalés chez Desjardins, la Banque Nationale, RBC et la Banque TD, pour ne nommer que celles-là. Dans le premier cas, le service AccèsD demeurait disponible, mais plusieurs services pouvaient être au ralenti en raison de problèmes d’accès à des ordinateurs de bureau. À RBC, des ratés ont été observés avec le système de reconnaissance faciale.

En France, la panne a par ailleurs perturbé « les opérations informatiques de Paris 2024 », a indiqué le comité d’organisation des JO, à une semaine de la cérémonie d’ouverture, le 26 juillet.

Le système d’accréditation était notamment altéré, empêchant certaines personnes de retirer leur badge. Les Bourses mondiales ont aussi reculé, inquiètes à cause de cette panne qui a également empêché les indices des Bourses de Londres et de Milan d’afficher leur taux de variation à leur heure habituelle d’ouverture.

La centralisation, mais à quel prix ?

Selon Alexis Dorais-Joncas, spécialiste des cybermenaces chez Proofpoint, la panne est en quelque sorte « la conséquence de la centralisation de beaucoup de systèmes dont la population dépend sur seulement certains fournisseurs, comme Amazon, Google, Microsoft ou Alibaba en Chine ».

« Aussi robustes et résilients que puissent être ces systèmes, ça reste un maillon qui peut tomber et vraiment avoir un effet domino rapide dans la vie des gens », observe-t-il, en appelant aussi à une réflexion plus large sur leur place prépondérante.

Force est d’admettre que ces évènements vont se reproduire et que le monde ne sera « jamais à l’abri » de telles ruptures, ajoute M. Dorais-Joncas. « Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est dans le top 1 % des incidents informatiques mondiaux, mais ça reste que les systèmes technologiques sont devenus d’une complexité inouïe, donc des incidents comme ça peuvent toujours survenir », dit-il.

Le spécialiste en cybersécurité et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke Steve Waterhouse seconde M. Dorais-Joncas.

On a une concentration de services, mais peu de solutions de rechange, en fait. C’est un peu comme si on avait mis tous nos œufs dans le même panier, sur un même nuage, alors nos entreprises, nos institutions et notre société peuvent vite arrêter de fonctionner. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke

« À plus long terme, la résolution de tout va prendre beaucoup de temps », envisage aussi M. Waterhouse. « Ça démontre qu’il faut beaucoup mieux se préparer, faire des planifications en amont, avoir des plans B, ce que, malheureusement, trop peu de gens font », insiste-t-il.

L’expert prévient enfin la population d’être vigilante face aux potentielles fraudes associées à cette panne. Sur les réseaux sociaux et en ligne, vendredi, certains utilisateurs malveillants tentaient de profiter de la situation pour dérober des renseignements personnels.

Avec Jean-Philippe Arcand et Fannie Arcand, La Presse, et l’Agence France-Presse