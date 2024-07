Qui est CrowdStrike, la firme derrière la panne informatique mondiale ?

CrowdStrike est une entreprise de cybersécurité texane qui développe des produits et des services pour contrer les brèches et les cyberattaques. Cofondée en 2011 par son actuel PDG, Georges Kurtz, la firme offre des solutions particulièrement prisées par les compagnies aériennes, les aéroports, mais aussi les gestionnaires d’hôpitaux et les grands détaillants.