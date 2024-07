(Toronto) La Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) et le syndicat représentant 10 000 de ses travailleurs ont conclu une entente de principe vendredi pour mettre fin à une grève de deux semaines.

Allison Jones La Presse Canadienne

La LCBO a déclaré dans un communiqué que l’accord de principe mettrait fin à la grève à 0 h 01 lundi s’il est ratifié et que le détaillant prévoit rouvrir ses succursales dès mardi.

« Nous avons hâte d’accueillir notre personnel syndiqué de retour au travail au service des Ontariens et des Ontariennes, a affirmé la LCBO dans un communiqué. Nous sommes conscients des perturbations que la grève a entraînées pour nos employés, nos partenaires et nos clients qui dépendent de nos services, et nous les remercions tous de leur patience et de leur compréhension alors que nous commençons à reprendre le cours normal de nos activités. »

Les travailleurs représentés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) ont entamé leur grève le 5 juillet et les négociations ont repris mercredi matin.

Aucun détail n’était disponible dans l’immédiat sur les termes de l’accord, mais le SEFPO avait précisé que le différend concernait en grande partie le projet du premier ministre Doug Ford de permettre aux dépanneurs et aux épiceries de vendre des cocktails prêts à boire. Le syndicat estime que l’augmentation des ventes de boissons prêtes à boire menace leurs emplois.

La LCBO avait déclaré que ce n’était pas une question à la table de négociation. La dernière offre rendue publique comprenait des augmentations de salaire de 7 % sur trois ans, un ajustement spécial pour certains postes d’entrepôt, un meilleur accès aux avantages sociaux pour les travailleurs occasionnels à temps partiel, la conversion d’environ 400 travailleurs occasionnels en postes permanents à temps plein et l’amélioration des dispositions en matière d’indemnités de départ.

Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy s’est dit heureux que les deux parties soient parvenues à un accord de principe.

« C’est une bonne affaire pour les travailleurs et une bonne nouvelle pour les Ontariens, a-t-il écrit dans un communiqué. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir choix et commodité partout en Ontario. »

Le syndicat n’a pas encore commenté, sauf pour dire que l’accord de principe a été conclu.