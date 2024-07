Les ventes ont diminué dans huit des neuf sous-secteurs suivis par Statistique Canada, avec notamment un repli de 1,9 % des ventes des détaillants d’aliments et de boissons.

(Ottawa) Statistique Canada indique que les ventes au détail au pays ont diminué de 0,8 % à 66,1 milliards en mai, plombées par les baisses chez les épiciers et les détaillants de boissons alcoolisées. Au Québec, les ventes au détail ont glissé de 0,2 %, à 14,8 milliards.

La Presse Canadienne

L’agence affirme que les ventes ont diminué dans huit des neuf sous-secteurs qu’elle suit, avec notamment un repli de 1,9 % des ventes des détaillants d’aliments et de boissons.

Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont chuté de 2,7 % et celles des détaillants de marchandises diverses ont diminué de 1 %.

Les ventes au détail de base – qui excluent les stations-service, les marchands de combustibles ainsi que les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles – ont chuté de 1,4 % en mai au pays.

Les ventes de véhicules ont été le seul secteur ayant affiché une progression d’avril à mai, avec des hausses chez les concessionnaires de voitures neuves et d’occasion.

Exprimées en volume, les ventes au détail ont diminué de 0,7 %.

Statistique Canada affirme que son estimation préliminaire des ventes au détail en juin indique une baisse de 0,3 %, mais prévient que ce chiffre fera l’objet d’une révision.

Les ventes au détail ont diminué dans neuf provinces en mai. L’Alberta a enregistré le plus important recul, à 2,5 %, principalement en raison de la baisse des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.

En mai, la seule hausse des ventes au détail à l’échelle provinciale a été enregistrée en Nouvelle-Écosse, soit 0,6 %. L’augmentation a été principalement attribuable aux ventes plus élevées des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.

Le Nouveau-Brunswick a affiché un recul de 2,2 %, tandis que l’Île-du-Prince-Édouard a enregistré une baisse de 2,4 %.