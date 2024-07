(Whitehorse) Le ministre fédéral de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, a déclaré que le gouvernement fournirait un financement de 1,2 million pour soutenir la création du bureau qui supervisera le Code de conduite des épiceries.

La Presse Canadienne

M. MacAulay a fait cette annonce un jour après l’annonce selon laquelle tous les principaux épiciers du Canada avaient accepté d’adhérer au code volontaire.

Le code dirigé par l’industrie vise à établir des lignes directrices pour des relations équitables entre les détaillants en alimentation et les fournisseurs.

Pendant des mois, il est apparu difficile de savoir si tous les grands épiciers signeraient, ce qui a fait craindre que le gouvernement doive intervenir.

Michael Graydon, président et chef de la direction de l’association Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada et président du conseil d’administration intérimaire du code, affirme qu’il y a beaucoup de travail à faire avant que le code n’entre en vigueur l’année prochaine.

Il affirme que le financement soutiendra les travaux de mise en place du bureau qui supervisera le code, y compris l’embauche d’un arbitre.