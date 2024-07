Un derrick d’Elevation Resources, un producteur de pétrole et de gaz, qui fore dans le plus grand champ pétrolifère d’Amérique, le bassin permien, dans l’ouest du Texas.

Alors que tout le monde parle de transition énergétique, l’industrie pétrolière américaine nage dans l’argent. Jamais elle n’a extrait autant de brut du schiste du sous-sol texan.

Le forage horizontal et la fracturation hydraulique ont été déficitaires durant des années, mais l’or noir n’est plus dans le rouge : les pétrolières font beaucoup d’argent et les États-Unis sont le premier producteur mondial. Les actions d’Exxon Mobil, de Diamondback Energy et d’autres entreprises atteignent ou frôlent des niveaux record.

Le prix a monté

Le redressement post-pandémique du secteur s’explique essentiellement par les forces du marché, mais la guerre de la Russie en Ukraine est aussi un facteur. Aux États-Unis, le baril de pétrole vaut environ 80 $ en moyenne depuis le début de 2021. C’était environ 53 $ depuis 1997.

Un prix et une demande aussi élevés suggèrent que le passage aux énergies vertes et à l’auto électrique sera plus long et plus compliqué que ne l’espéraient les écologistes et certains dirigeants mondiaux.

Il n’y a pas que le prix. Sous la pression de Wall Street, qui exigeait de meilleurs rendements financiers, les pétrolières qui ont survécu aux années de vaches maigres ont cessé d’emprunter à tout-va pour financer l’exploitation du pétrole de schiste. Elles ont réduit leurs dépenses et leurs coûts en sabrant les effectifs et en automatisant leurs activités.

PHOTO DÉSIRÉE RIOS, THE NEW YORK TIMES Depuis 2021, les puits de pétrole et de gaz des 48 États continentaux ont généré plus de 485 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible.

Depuis 2021, les puits de pétrole et de gaz des 48 États continentaux ont généré plus de 485 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible (l’argent qui reste après les dépenses d’exploitation et les nouveaux projets), estime Rystad Energy, une société de recherche et de conseil. Durant la décennie 2010, le secteur avait dépensé 140 milliards de plus que ce qu’il avait encaissé.

Fini les marins soûls

« On nous traitait de marins soûls », dit Steve Pruett, PDG du producteur de pétrole et de gaz Elevation Resources, de Midland, au Texas, une plaque tournante de l’industrie dans le bassin permien. « J’ai bon espoir que ce n’est plus notre réputation. »

Curieusement, le succès financier des pétrolières américaines est orphelin politiquement : ni le président Joe Biden ni l’ancien président Donald Trump n’en parlent.

Comme Joe Biden prône la lutte contre le changement climatique, il s’est fait discret envers la prospérité renouvelée qu’amène le pétrole. Par contre, sa campagne s’attribue le mérite d’avoir fait baisser le prix de l’essence, après sa flambée en 2022, quand les Russes ont envahi l’Ukraine.

M. Trump présente le secteur pétrolier comme une victime que lui seul peut sauver, alors il ne dit mot sur ses succès. Il promet, s’il est élu, de mettre la hache dans les initiatives climatiques de M. Biden et d’encourager les sociétés pétrolières à forer partout… ce qui pourrait faire baisser les prix et les profits.

PHOTO DÉSIRÉE RIOS, THE NEW YORK TIMES Le pétrole est une part moins importante du bouquet énergétique mondial, mais la demande continue de grimper.

Les conséquences environnementales de l’embellie du secteur pétrolier sont mitigées. La production et la combustion du pétrole libèrent des gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Mais du pétrole plus cher rend plus attrayantes les énergies plus propres, observe Samantha Gross, directrice à la Brookings Institution, un groupe de recherche non partisan.

« L’abandon du pétrole ne sera pas causé par un tarissement de l’offre, par une pénurie, prédit Mme Gross. Il y en a en masse. C’est la demande qui va baisser. »

Ce n’est pas demain la veille. Le pétrole est une part moins importante du bouquet énergétique mondial qu’avant la pandémie, en partie à cause de l’essor des véhicules électriques. Mais la demande en pétrole continue de grimper. Elle a atteint un record de plus de 100 millions de barils par jour en 2023, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2022, selon la Statistical Review of World Energy.

Du Texas au Nouveau-Mexique

Le bassin permien est enfoui sous un vaste désert couvert de derricks et de cactus qui s’étend de l’ouest du Texas à l’est du Nouveau-Mexique. Il fournit 6,4 millions de barils de brut par jour, soit près de la moitié de la production totale des États-Unis.

PHOTO DÉSIRÉE RIOS, THE NEW YORK TIMES Des chevalets de pompage près de Midland, au Texas, la plus grande ville du bassin permien.

Ici, le cycle des années fastes et des années maigres fait partie de la vie, l’économie évoluant en fonction du prix du brut.

Quand le baril de pétrole est à 80 $, les hôtels sont complets, les autoroutes sont encombrées de camions et le taux de chômage est faible : 2,4 % en mai dans la région de Midland (4,1 % sur le plan national en juin).

Selon les estimations fédérales, la production dans la région devrait augmenter de 8 % cette année par rapport à 2023.

« On va forer comme ça encore 40 ans », prédit Kyle Hammond, PDG de Permian Deep Rock Oil Co., un petit opérateur qui fore à l’horizontale des dizaines de puits de fracturation sous la ville de Midland.

D’imposantes barrières sonores protègent les quartiers environnants du bruit d’une génératrice et du bip-bip des camions qui reculent.

De nombreuses pétrolières misent gros sur le bassin permien. Exxon, plus grand producteur de la région, vise à y augmenter sa production de pétrole et de gaz d’environ 50 % d’ici la fin de 2027. « C’est le reflet de la demande », affirme Bart Cahir, qui dirige la division schiste d’Exxon.

PHOTO DÉSIRÉE RIOS, THE NEW YORK TIMES Les festivités du 4 juillet à Midland étaient commanditées par les pétrolières.

Dur, dur d’être un sous-traitant

Cependant, la discipline budgétaire et l’automatisation des grandes pétrolières pèsent sur la rentabilité de leurs nombreux sous-traitants.

Fin 2018, les entreprises exploitaient environ 490 plateformes de forage dans le bassin permien et pompaient 4 millions de barils de pétrole par jour, selon les données fédérales. Aujourd’hui, elles produisent plus de 6 millions de barils avec environ 310 plateformes.

Cela fait mal au portefeuille des sous-traitants en forage et des sociétés qui hébergent les travailleurs qui se relaient sur les champs pétrolifères.

PHOTO DÉSIRÉE RIOS, THE NEW YORK TIMES Un travailleur pétrolier hébergé par Crew Support Services, qui exploite une douzaine de complexes de maisons mobiles dans le bassin permien.

« Ce n’est pas comme avant, quand les entreprises sortaient le chéquier et ne regardaient pas à la dépense ; c’est plus tranquille », dit en soupirant John Odette, directeur de Crew Support Services, qui exploite une douzaine de complexes de maisons mobiles dans le bassin permien. Son taux d’occupation est de 85 %, mais les tarifs sont bien moindres qu’avant la pandémie, dit M. Odette. Une chambre à 100 $ la nuit en 2018 rapporte aujourd’hui entre 50 $ et 80 $.

Trop de gaz naturel, pas assez de pipelines

Si le prix est assez élevé pour que tout le monde fasse de l’argent avec le pétrole dans la région, tout n’est pas rose dans le gaz naturel : il y en a tellement ici qu’à certains moments, on ne sait plus où le mettre. Les gazoducs ne suffisent pas toujours à l’acheminer vers les marchés où la demande est forte.

Pendant plusieurs jours ce mois-ci, le prix du gaz naturel dans l’ouest du Texas a été négatif. Cela signifie qu’au lieu d’être payés pour le combustible, les producteurs ont dû payer d’autres entreprises pour le prendre.

PHOTO DÉSIRÉE RIOS, THE NEW YORK TIMES Des ouvriers supervisant le processus de fracturation, dans un centre de contrôle installé dans une remorque sur un site de Permian Deep Rock à Midland

L’atonie des prix génère une certaine frustration dans le secteur envers le président Joe Biden, qui a suspendu cette année l’approbation de nouveaux terminaux d’exportation de gaz naturel. Ce mois-ci, un juge a ordonné à l’administration Biden de lever la suspension, mais des analystes estiment que cela ne change pas grand-chose à court terme. Même si tout se passe sans anicroche, planifier, autoriser et construire un terminal prend des années.

« Nous avons désespérément besoin de ces terminaux maintenant pour créer un marché pour le gaz », affirme Suzie Boyd, consultante établie à Midland qui aide les producteurs à vendre leur pétrole et leur gaz.

Au sein de l’industrie, la campagne présidentielle crée une certaine anxiété quant à l’avenir. La grande majorité des pétroliers sont républicains, mais certains reconnaissent que leur industrie se porte souvent mieux avec un démocrate à la Maison-Blanche. Les démocrates tendent à imposer des réglementations plus strictes, ce qui limite la production et maintient les prix plus élevés que dans un environnement plus favorable au laisser-faire.

Quel que soit le résultat de l’élection de novembre, l’avenir de l’industrie pétrolière dépend d’une question plus large : qu’adviendra-t-il de la demande mondiale ?

L’Agence internationale de l’énergie, une organisation multilatérale établie à Paris, s’attend à ce que la demande mondiale de pétrole atteigne son maximum avant la fin de la décennie, car de plus en plus de personnes et d’entreprises achètent des voitures électriques et ont recours à l’énergie éolienne et solaire. Mais de nombreux dirigeants du secteur pétrolier et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) affirment que la consommation augmentera jusqu’en 2030, voire au-delà.

