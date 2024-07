(New York) La planète devrait être sillonnée en 2043 par un peu plus de 50 000 avions commerciaux, soit quasiment le double de la flotte actuelle, selon les prévisions publiées vendredi par le constructeur aéronautique américain Boeing.

Agence France-Presse

« La flotte mondiale va doubler, avec près de la moitié des livraisons (de nouveaux avions) pour des remplacements » d’appareils d’anciennes générations, précise l’avionneur, avant l’ouverture lundi du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni).

Sur les quelque 26 750 avions commerciaux actuellement en service (passagers et fret), seulement 6195 devraient encore voler dans vingt ans.

« L’équilibre entre remplacement et croissance (du marché) est très proche, quasiment 50-50 », avec respectivement 20 600 et 23 400 avions, a noté Darren Hulst, vice-président chargé du marketing de la branche aviation commerciale de Boeing, lors d’une audioconférence avec des journalistes.

En résumé, près de 44 000 nouveaux avions vont devoir sortir des chaînes d’assemblage d’ici 2043 pour répondre à la demande, dont plus de 33 000 monocouloirs et 8000 bicouloirs.

Mais, du fait de problèmes de production, de contrôle qualité et d’approvisionnement, les deux grands constructeurs mondiaux-Boeing et son concurrent européen Airbus-affichent des retards de livraison et leurs carnets de commande sont pleins jusqu’à la fin de la décennie.

La pénurie actuelle est estimée à 2000 avions, forçant les compagnies à prolonger l’exploitation de leurs flottes aux capacités inférieures et aux caractéristiques techniques datées, notamment en termes d’émissions polluantes.

Boeing s’est néanmoins montré optimiste sur l’aptitude des constructeurs à fournir les volumes nécessaires.

Le nombre de bicouloirs devrait presque doubler – la flotte la plus importante devrait se trouver au Moyen-Orient (44 %) – et celui des avions de transport de fret augmenter de deux-tiers, à 3900.

Boeing justifie le bond des cargos par l’explosion du e-commerce (+112 % entre 2018 et 2023), qui a entraîné l’émergence de plateformes d’expédition pendant la pandémie.

Celles-ci expédient, selon l’avionneur, plus de 10 000 tonnes de marchandises quotidiennement ce qui représente la cargaison d’une centaine de Boeing 777F version cargo.

Reste que la flotte mondiale devrait progresser moins rapidement (+3,2 %) que le trafic aérien (+4,7 %) car « les compagnies continuent d’augmenter la productivité » en faisant, entre autres, voler davantage les avions.

C’est notamment rendu possible par le fait que les nouvelles technologies équipant les nouvelles générations d’avions nécessitent moins d’opérations de maintenance, a expliqué M. Hulst.

De ce fait, le besoin en personnel de maintenance devrait progresser à un rythme moins marqué que la croissance de la flotte mais les services de maintenance, réparations et générale (MRO, en anglais) devraient malgré tout représenter en 2043 un marché de 4400 milliards de dollars et employer 85 millions de personnes (43 millions en 2023).

Airbus, qui a publié ses prévisions le 15 juillet, s’attend aussi à un doublement de la flotte mondiale d’ici vingt ans.