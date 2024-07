Tous les vendredis, une personne du monde des affaires se dévoile dans notre section. Cette semaine, le président fondateur de la société Poirier, Luc Poirier, répond à nos questions.

Qui admirez-vous dans le monde des affaires ?

J’en ai vraiment juste un. Je l’admire énormément, et c’est Richard Branson. Comme moi, il a réussi dans toutes sortes de domaines. Mais le plus gros point, c’est qu’il n’a jamais été associé à un scandale. Sa famille, pour lui, est primordiale, il en est fier. Il est avec la même femme depuis toujours. Ses enfants sont présents. Il est équilibré. Les grands qui réussissent ont parfois des troubles de personnalité. Ça fait qu’ils sont bons, mais dans la société, pour moi, ce n’est pas mon modèle. Mon modèle, c’est quelqu’un qui réussit en affaires, mais surtout et encore plus dans sa vie personnelle. Richard Branson représente cet équilibre.

Quelles sont votre meilleure et votre pire habitude ?

Je ne remets rien à plus tard. C’est le meilleur et le pire en même temps. Quand j’arrive de voyage, par exemple, avant de me coucher, même s’il est 1 h du matin, je vais faire mon lavage et je vais tout ranger. Le lendemain, c’est comme si je n’étais pas parti. Ma femme me trouve drôle, elle trouve que j’ai un TOC [trouble obsessionnel compulsif] là-dessus. Je me fais des to-do lists chaque jour, puis à la fin de la journée, il faut que j’aie fini.

Quelle a été votre plus belle erreur ?

J’ai rencontré ma femme juste avant Occupation double, en 2008. Elle ne voulait rien savoir de moi, elle était en couple, il faut dire. Puis, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à Occupation double. Beaucoup de monde, dont mes partenaires d’affaires, me disait que c’était une erreur d’aller là, que ce n’était pas sérieux. Ma femme d’aujourd’hui s’est séparée et elle est retournée chez son père. Elle a écouté l’émission. Son père lui a dit : « Il a l’air gentil, tu devrais peut-être lui laisser une chance. » Cette erreur-là a fait en sorte que je suis avec ma femme depuis 16 ans, on a des enfants, on est mariés.

Que retenez-vous de vos années dans la précarité financière ?

C’est grâce à ça si j’ai réussi. À 14 ans, je voulais jouer au hockey et c’est comme ça que j’ai commencé en affaires. Ma mère était sur l’aide sociale, monoparentale, avec trois garçons, alors elle ne pouvait pas m’inscrire. Il a fallu que je me débrouille. Donc, j’ai commencé à vendre des cartes de hockey. Là, j’ai pris goût à l’argent. J’ai développé le goût de foncer, d’aller voir des clients. C’est grâce à ça que je suis devenu entrepreneur. Pour moi, c’est certain que la précarité m’a fait devenir qui je suis aujourd’hui. Comme je viens du milieu des HLM, je connais la valeur de l’argent et je redonne beaucoup à la communauté.

Quel est votre rapport avec l’argent, aujourd’hui ?

Je ne suis pas esclave de l’argent comme beaucoup d’entrepreneurs le deviennent avec le temps. J’aime les belles choses, j’ai beaucoup de voitures, mais je ne suis aucunement matérialiste. Même si je perdais tous mes biens matériels, ça ne changerait rien. Ce n’est pas ça qui fait mon bonheur. C’est beaucoup plus d’être avec les gens que j’aime, avec ma famille.

Sur votre site web, vous énumérez la liste de tous les organismes auxquels vous avez donné. Pourquoi ?

Ils ne sont pas tous énumérés. Cette année, j’ai donné pratiquement 1 million à des organismes qui ne sont pas là. Quand on a fait le site web, il y a quelques années, on les a mis, mais je ne mets pas la liste à jour. Cette année, j’ai donné 650 000 $ à la Fondation HEC. Là, je fais Le Grand défi Pierre Lavoie et mon équipe a ramassé 28 000 $. Je pense que c’est important de montrer qu’il faut redonner. C’est drôle parce que plus on redonne, plus on dirait que ça revient. Je fais plus d’argent depuis que je redonne beaucoup. Comme une loi d’attraction…

Avez-vous des regrets ?

De 14 ans à 26 ans, je n’ai pas vu ma jeunesse. J’allais à l’école, bien évidemment. À 14 h 45, je terminais et à 15 h 15, je commençais à travailler, du lundi au vendredi. Je finissais à 23 h 15 et le temps d’arriver, de souper, je prenais ma douche, je me couchais tout le temps vers 1 h du matin, puis je me levais à 6 h. Je n’avais pas de vie sociale. Je travaillais tout le temps, ou bien j’étais à l’école. Ce n’est pas compliqué, j’ai perdu tous mes amis. Je ne voyais personne, à part l’été. Mon regret, c’est de ne pas avoir eu une adolescence normale à cause du travail.

Pour quelles raisons continuez-vous de travailler ?

Ce n’est pas une question d’argent. J’aime les défis. Quand une ville me dit que mon projet ne marchera pas, ça me motive. Quand quelqu’un me dit que je ne serai pas capable, ça me motive. J’aime faire des deals, j’aime négocier. Ça fait des années que je prends à peu près quatre mois de vacances. Je prends beaucoup de temps pour moi, pour ma famille. Mais je n’arrêterai jamais de travailler, parce que l’immobilier… pas de la construction comme j’en faisais avant, ça, je n’en veux plus. C’est pour ça que je fais du terrain, ça me permet d’avoir une qualité de vie incroyable, parce qu’avec des terrains, personne ne t’appelle pour dire qu’il n’y a plus d’eau chaude. C’est du long terme, c’est tranquille. Quand je construisais des tours au centre-ville, j’avais au moins 150 appels et 300 courriels par jour. Aujourd’hui, j’ai peut-être 4 ou 5 appels et 30 ou 40 courriels par jour, c’est tout. Je vais toujours un peu travailler parce que j’aime ça. C’est une passion.

Y a-t-il un objet sur votre bureau qui est particulièrement significatif ou important pour vous ?

J’en ai plein ! J’ai des Lego. Je suis un grand fan des Lego de Star Wars. J’ai aussi des coupes Stanley, une imitation, une petite et une autre de grandeur réelle. Et j’ai aussi une voiture en Lego. Ça me libère le cerveau quand je fais des Lego. Je ne pense à rien d’autre. Pour moi, c’est comme une méditation, c’est mon moment calme, mon moment de ressourcement. J’adore faire des Lego depuis que je suis tout petit.