L’entreprise québécoise Tugliq Énergie projette un train à hydrogène pour transporter les marchandises d’industriels du secteur minier sur la Côte-Nord, a appris La Presse. Le coût de l’initiative se chiffrerait en dizaine de millions de dollars.

« C’est quelque chose qui est plus qu’un concept », confirme Laurent Abbatiello, PDG de Tugliq Énergie, questionné sur le développement d’un train à hydrogène sur la Côte-Nord.

« Il reste des ficelles à attacher », précise-t-il, avançant que l’entreprise travaille avec des partenaires – dont de futurs utilisateurs du train à hydrogène – pour réaliser le projet. Il refuse toutefois d’en révéler les noms. « On reste dans le secteur minier, qui est un secteur dans lequel on a de bonnes connaissances, où on sait et on aime travailler », dit-il.

Le projet de train à hydrogène serait développé à Sept-Îles. La ville côtière est desservie par deux voies ferrées. Le chemin de fer de la Côte-Nord et du Labrador (QNS&L) – propriété de la Compagnie Iron Ore du Canada – rejoint le Labrador en passant par Schefferville. Pour sa part, le chemin de fer Arnaud relie QNS&L au port de Pointe-Noire, à Sept-Îles.

Dans le registre des lobbyistes du Québec, Tugliq avance vouloir obtenir un appui financier du gouvernement provincial oscillant entre 10 millions et 15 millions. Cette somme pourrait représenter plus de 10 % du coût total du projet, qui « ne devrait pas dépasser 100 millions de dollars ».

« On sait que les émissions de CO 2 au Québec viennent en grande partie du transport, et 50 % des émissions du transport viennent du transport lourd comme les camions ou le train », dit Laurent Abbatiello.

Décarbonation

La locomotive serait alimentée par une pile à combustible à hydrogène, technologie qui permet de produire de l’électricité grâce à une réaction chimique entre les molécules d’hydrogène et d’oxygène. « Nous, on n’a pas la vocation de développer les technologies, mais plutôt d’étudier le contexte dans lequel on souhaite l’utiliser », rappelle-t-il.

L’entreprise s’est fait connaître dans les dernières années pour la décarbonation partielle des opérations de la mine Raglan qu’exploite Glencore dans la péninsule d’Ungava, au Nunavik. Outre une éolienne d’une puissance de trois mégawatts, Tugliq y a d’ailleurs installé une boucle à hydrogène avec électrolyseur et piles à combustible pour un stockage à long terme.

L’hydrogène « n’est pas une mode » pour Tugliq, assure son PDG : « On n’est pas tombés dans l’hydrogène il y a deux semaines. Notre première installation à l’hydrogène a été à la mine Raglan, il y a 11 ans maintenant. »

Le fondateur de Tugliq, Pierre Rivard, a d’ailleurs cofondé et dirigé pendant plusieurs années Hydrogenics, un fabricant de piles à combustible et de produits utilisés dans la production d’hydrogène, racheté par Cummins en 2019.

L’approvisionnement se ferait à partir d’hydrogène « produit localement avec de l’énergie verte, par électrolyse », dit-il, sans toutefois révéler les producteurs potentiels. Quelques projets de production ont été évoqués dans les dernières années, dont celui de l’entreprise allemande Hy2gen qui a obtenu en juin un bloc d’électricité de Québec pour son projet de production d’hydrogène à Baie-Comeau.