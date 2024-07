Ça y est, c’est le moment tant attendu des vacances. Le courriel d’absence est programmé, les collègues sont salués, l’ordinateur est éteint. Pour combien de temps ? Faites-vous partie de ceux qui travaillent pendant leurs vacances ? Décryptage d’une tendance liée à l’hyperconnexion.

Ça a commencé avec l’utilisation massive du courriel, vers la fin des années 1990. Puis, l’arrivée de l’internet haute vitesse, des téléphones intelligents, des réseaux sociaux, des plateformes électroniques de collaboration et des réunions virtuelles a nourri la bête : l’ère de l’hyperconnectivité a entraîné de profonds changements dans le milieu du travail.

Parmi eux, le fait de pouvoir travailler en tout temps et n’importe où.

« Le brouillage entre le temps de travail et le temps d’arrêt a commencé avec les technologies », dit Tania Saba, professeure à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal. « Cela s’est aggravé pendant la pandémie puisqu’il s’est ajouté un brouillage des frontières dans les espaces physiques. »

Pour certains, cela se traduit par l’habitude de travailler très tôt le matin ou en soirée, ou encore le week-end… et peut-être même en vacances, peu importe où elles ont lieu !

Selon un sondage de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (CRHA) effectué en 2015, deux travailleurs sur cinq demeurent en contact avec le travail pendant leurs vacances estivales.

Pas de recette

Mais est-ce vraiment problématique ? Oui et non, répondent les expertes consultées.

Pour Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l’École des sciences de l’administration de l’Université TÉLUQ et spécialiste en gestion des ressources humaines, en économie et en sociologie du travail, cela dépend du tempérament de la personne, de sa quantité de travail et de la nature des tâches.

Elle cite son propre exemple : « Je préfère ralentir pendant six ou huit semaines que m’arrêter complètement, explique-t-elle. Je veux éviter l’avalanche de courriels à mon retour et je peux poursuivre mes suivis, ne rien rater. Ça fait partie de ma personnalité ! »

Ainsi, il n’y a pas une seule recette universelle qui s’applique à tous, martèle-t-elle.

Est-ce que prendre ses courriels pendant ses vacances fait augmenter le stress… ou le fait baisser ? « C’est à géométrie variable », indique Manon Poirier, directrice générale du CRHA. « Certains travaillent un peu en vacances parce qu’ils y voient une forme de plaisir, de réalisation. »

Là où ça peut devenir malsain, c’est lorsque c’est une question de contrôle, lorsque la personne se croit indispensable. Manon Poirier, directrice générale du CRHA

Connaissance de soi

Dans une culture de performance et de productivité, certains individus s’identifient fortement à leur travail.

Pour eux, se détacher du boulot est inconcevable. « Ils se convainquent d’avoir pris un pas de recul, mais ils ne parlent que de travail, ils y pensent, ils prennent leurs courriels », cite en exemple Estelle Morin, psychologue et professeure au département de management de HEC Montréal.

Or, la clé des vacances, selon Mme Morin, c’est la faculté de se détacher de son travail pour pouvoir « restaurer sa pensée et remettre le compteur à zéro ». Pour y arriver, certains ont besoin d’une longue pause – trois semaines de vacances ininterrompues par exemple. D’autres y arrivent en un après-midi.

« La connaissance de soi, c’est la base, ajoute Estelle Morin. Si on veut se faire du bien, profiter d’un moment de liberté, on fait quoi ? Est-ce qu’on connaît les activités qui nous font plaisir ? »

Discipline et responsabilité

Chose certaine, l’être humain a besoin de repos, de pauses, de sommeil, de distraction et de stimulation, rappelle-t-elle.

Si on fait toujours la même activité, comme travailler, dans une routine établie, sans variété, c’est très mauvais pour les fonctions cognitives. Estelle Morin, psychologue et professeure au département de management de HEC Montréal

Le plus grand défi, si on ne souhaite pas travailler pendant les vacances, c’est de résister. Pour cela, un mot d’ordre : la discipline !

« Comment utilise-t-on notre temps ? demande Tania Saba, fondatrice et titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance à l’Université de Montréal. Il faut se pencher sur cette question et voir si on a un équilibre entre le temps professionnel et le temps personnel. »

La responsabilité est partagée entre l’employé et l’employeur, rappelle Manon Poirier. Les politiques en ressources humaines devraient encourager la déconnexion et le fait de prendre du temps pour soi. « Est-ce attendu du personnel de travailler même en vacances ? Il peut y avoir des énoncés de principes dans l’entreprise, mais si le patron le fait, les employés risquent de le faire aussi… »

Faire comme les autres

Même chose pour la pression qui vient des collègues.

« Pour bien paraître devant les autres, on continue de prendre ses courriels, de faire ses suivis de dossiers, note Mme Saba, et c’est là qu’une culture d’entreprise malsaine s’instaure. »

La meilleure façon de prévenir cela est d’en parler en amont. « On peut en discuter en équipe, souligne Mme Poirier, et se demander ce qu’on met en place pendant les vacances, comment on se contacte et dans quelle situation. »

Un rappel : les vacances, et le droit de ne pas travailler pendant les congés payés par l’employeur, sont encadrées par la Loi sur les normes du travail au Québec.