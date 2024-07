« Oui, mais la Chine… » Voilà un commentaire qu’on entend souvent quand il est question de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada ou au Québec. À quoi sert-il de réduire notre pollution quand la Chine, plus gros pollueur de la planète, ne fait rien pour diminuer ses GES ? Il faut savoir que l’empire du Milieu connaît un boom sans précédent en matière d’énergies renouvelables.

La Chine n’est pas le pays où la consommation de charbon est la plus élevée sur la planète ?

C’est tout à fait exact. En 2022, les émissions de CO 2 liées à la consommation de charbon en Chine ont totalisé 8,25 milliards de tonnes, au tout premier rang, loin devant l’Inde (1,85 milliard) et les États-Unis (935 millions). Fait à noter, les émissions liées au charbon au Canada ont totalisé 35,8 millions de tonnes en 2022. À l’échelle planétaire, le charbon comptait cette année-là pour un peu plus de 40 % des émissions de CO 2 dans l’atmosphère. La Chine était donc responsable d’un peu plus de la moitié des émissions associées au charbon.

Ceux qui disent : « Oui, mais la Chine… » ont donc raison quand on prend connaissance de ces chiffres.

Si la Chine maintenait le statu quo, c’est un argument qui pourrait se défendre. Mais le pays avance à grande vitesse dans sa transition énergétique. On dirait même plus, pour paraphraser Dupond et Dupont (personnages des albums de Tintin), que la Chine avance à très grande vitesse dans sa transition vers des énergies renouvelables.

Ah bon… C’est nouveau ?

Oui et non. Le gouvernement chinois a choisi d’investir de plus en plus dans les énergies renouvelables ces dernières années et on commence à voir les résultats de cette stratégie. Le média en ligne Carbon Brief a rapporté jeudi dernier que les énergies renouvelables ont compté pour 44 % de la production d’électricité en mai en Chine. Entre mai 2023 et mai 2024, le recours au charbon a diminué de 7 %, passant de 60 % à 53 %, et ce, malgré la hausse de la demande en électricité (7,2 %) au cours de la dernière année. « Si le déploiement rapide de l’énergie éolienne et solaire se poursuit, la production de CO 2 de la Chine continuera probablement à diminuer, faisant de 2023 l’année où les émissions du pays atteindront leur maximum », estime Carbon Brief. Il faudra néanmoins attendre d’avoir des données sur une plus longue période pour confirmer ces prévisions.

Qu’est-ce qui permet de croire que cette tendance va se poursuivre ?

La Chine investit massivement dans les énergies renouvelables, particulièrement dans le solaire et l’éolien. Le quotidien The Guardian a rapporté jeudi dernier que le nombre de projets d’énergie éolienne et solaire en Chine est près de deux fois supérieur à celle de tous les autres pays réunis. D’ici la fin de l’année 2024, la capacité éolienne et solaire atteindrait 1200 gigawatts, soit 32 fois la capacité totale d’Hydro-Québec. La Chine atteindrait ainsi cet objectif six ans avant les prévisions initiales. Il faut savoir que si la Chine est le plus gros consommateur de charbon sur la planète, elle est aussi au 1er rang mondial pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, très loin devant les États-Unis et le Brésil. « Ce qui m’étonne, c’est la vitesse à laquelle ça se produit », lance Alain Létourneau, professeur de philosophie et d’éthique appliquée à l’Université de Sherbrooke. M. Létourneau s’intéresse notamment aux questions touchant les changements climatiques et les enjeux de gouvernance. Il reconnaît cependant que « l’ordre de grandeur n’est pas le même avec la Chine et ses 1,4 milliard d’habitants ».

La Chine arrive donc à réduire ses GES ?

Toujours selon Carbon Brief, la Chine a réduit ses émissions de CO 2 de 3 % en mars dernier, après 14 mois sans interruption de hausse suivant la fin des restrictions sanitaires pour faire face à la pandémie de COVID-19. Encore là, cette inversion devra se confirmer sur une plus longue période pour parler d’une tendance à long terme.

Qu’en est-il du parc automobile ? Y a-t-il un virage là aussi en Chine ?

En 2023, un peu plus de la moitié des 40 millions de voitures électriques en circulation dans le monde se trouvait… en Chine (21,8 millions), selon le site Our World in Data. Le pays mise notamment sur la production de voitures électriques à moins de 30 000 $. L’un des plus importants constructeurs automobiles chinois, BYD, vend d’ailleurs l’un de ses modèles zéro émission pour 12 000 $. L’agence Bloomberg a indiqué récemment que le prix des batteries pour les voitures électriques a connu une importante diminution au cours de la dernière année en Chine. Depuis presque deux ans, les modèles électriques y sont d’ailleurs moins chers à l’achat qu’un véhicule à essence.

Donc, l’argument « oui, mais la Chine… » ne tient pas la route, finalement.

Selon Alain Létourneau, cet argumentaire peut très bien être « renversé ». « Plutôt que de dire “pourquoi on ferait un effort [pour réduire nos GES], puisque la Chine ne fait rien”, on pourrait dire “puisque la Chine réussit, comment ça se fait que nous, on n’est pas assez rapide [dans notre transition] ?”. “Ce n’est pas parce que c’est la Chine qu’il ne faut pas regarder ce qui s’y passe.”