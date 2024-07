PHOTO CHRISTIE HEMM KLOK, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le golf a longtemps été le sport privilégié pour se faire des contacts et courtiser des clients, mais un sport moins cher et plus facile pour les débutants fait son chemin : les inscriptions dans les clubs de pickleball par des entreprises ont grimpé en flèche en juin, signale PodPlay, une plateforme de réservation de salles de sport.

Jo Constantz Bloomberg

Dans les clubs, on confirme l’explosion des évènements d’entreprise. Selon Joe Sexton, cofondateur d’Ace Pickleball Club, présent dans plusieurs États américains, les réservations d’affaires se multiplient et les clients se bousculent pour réserver dans les nouveaux sites avant même leur ouverture. Même son de cloche au club Pickleballerz à Chantilly, en Virginie, où les réservations d’entreprises ont triplé depuis 2021, dit le directeur du marketing, Greg Raelson. Le club Life Time de New York reçoit de 10 à 20 demandes de réservation d’entreprises par semaine, soit plus de 5 fois plus qu’en 2023.

PHOTO STEPHANIE KEITH, BLOOMBERG Les réservations dans les clubs de pickleball pour des évènements d’entreprise sont en forte hausse aux États-Unis. Ce sport est considéré comme moins intimidant que le golf pour les rencontres entre gens d’affaires.

Le pickleball fait des adeptes chez les avocats, les banquiers et les agents immobiliers voulant élargir leurs cercles professionnels. À Rochester Hills, au Michigan, l’instructeur Robert Dunn voit des avocats et leurs clients, des quatuors de gens d’affaires et des cadres du secteur automobile avec des fournisseurs. « Même s’ils ne viennent pas strictement pour affaires, c’est souvent un sujet », a déclaré M. Dunn.

Colin Hebson, un courtier immobilier de Chicago, constate la même chose autour de lui ; il s’est lui-même converti après avoir invité des clients au golf durant 25 ans. Le pickleball plaît parce qu’il est bien moins intimidant que le golf pour les néophytes.

« Disons qu’on songe à faire des affaires et que je vous invite au golf. Si vous n’avez jamais joué, vous ne pourrez pas suivre, c’est impossible », explique-t-il.

Or, même si vous n’avez jamais touché une raquette de pickleball, en dix minutes, je peux vous montrer comment jouer et nous allons passer un bon moment. Colin Hebson, courtier immobilier

Et c’est bien plus efficace : M. Hebson peut faire deux parties de pickleball en moins de deux heures, au lieu d’une demi-journée au golf. De plus, deux heures de pickleball à son club lui coûtent 80 $, contre 600 $ à 700 $ pour une ronde de golf.

Selon Mathew Norman, directeur du Crush Yard, un club de pickleball de Caroline du Sud, le pickleball procure un meilleur rendement sur investissement. « Tout le monde passe plus de temps ensemble sous le même toit et ça dure trois heures max, au lieu de cinq », explique-t-il. La direction peut programmer des parties vers 16 h, alors le personnel peut travailler pendant la majeure partie de la journée. Depuis janvier, le Crush Yard a déjà organisé 10 évènements pour des entreprises adeptes du golf.

Le nombre de golfeurs en hausse

Le golf, bien sûr, n’est pas menacé. Il a gagné en popularité durant la pandémie, et la National Golf Foundation note que le nombre de golfeurs est en hausse depuis six ans, en plus de gagner des adeptes chez les femmes et les personnes de couleur.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Le golf gagne des adeptes depuis six ans.

Malgré cela, 74 % des golfeurs sont encore des hommes et 78 %, des Blancs. C’est ce qui incite même des purs et durs du golf à se tourner vers le pickleball pour élargir leur clientèle, estime Richard Green, cofondateur du club de pickleball SPF Chicago.

Devant la tiédeur de certains employés à l’idée de passer un après-midi sur le vert, une société de marketing de Chicago a opté cette année pour un tournoi de pickleball. « C’était une main tendue vers les employés qui n’aiment pas le golf », explique M. Green.

Jasna Burza, coach de vie de Minneapolis, s’est mise à inviter ses clients au pickleball quand elle a constaté qu’ils trouvaient cela plus relaxant. Mme Burza, qui travaille avec des professionnels des affaires et du droit, explique que chez ses clientes, bon nombre préfèrent le pickleball au golf. « Elles me disent : “J’ai des enfants, je n’ai pas sept heures à passer sur le parcours”. »

Cela a également transformé ses relations avec les clients golfeurs, dont beaucoup avec qui elle jouait. « Au pickleball, il n’y a pas de prétention. Ce que j’aime, c’est que l’on voit des hommes et des femmes adultes se lancer des piques, pour rire. Les gens sont compétitifs, mais ce n’est pas aussi sérieux que le golf. »