(Ottawa) Statistique Canada affirme que les tarifs aériens ont augmenté de 2 % d’une année à l’autre en juin et ont continué de dépasser les niveaux d’avant la pandémie.

La Presse Canadienne

Les chiffres de l’indice des prix à la consommation montrent que cette augmentation fait suite à une hausse de 4,5 % d’une année à l’autre en mai et à un mois d’avril relativement stable.

Les prix étaient également près de 19 % supérieurs à ce que les voyageurs ont payé pour leurs billets d’avion en juin 2019.

Les tarifs plus élevés s’expliquent en partie par une concurrence moindre entre les compagnies aériennes et une réduction de la capacité de vol, qui ont plus que compensé le ralentissement de la demande depuis le boom des voyages post-pandémique.

Cameron Doerksen, analyste à la Banque Nationale, affirme que les tarifs ont augmenté pendant la majeure partie de l’année – y compris sur les principales routes intérieures – après une période de 11 mois de baisses d’une année à l’autre, principalement en 2023.

Cependant, il affirme que WestJet pourrait devoir baisser ses prix à court terme pour attirer à nouveau ses clients après une grève des mécaniciens de deux jours qui a entraîné l’annulation de plus de 1300 vols et bouleversé les plans d’au moins 170 000 voyageurs.