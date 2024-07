Autour de 9000 syndiqués de la Liquor Control Board of Ontario sont en grève depuis 10 jours.

Avec la grève à la LCBO, les ventes des succursales de la SAQ qui se trouvent près de la frontière ontarienne ont connu une augmentation depuis 10 jours

À quelques jours d’une première phase de libéralisation du marché de l’alcool en Ontario, les consommateurs qui ont soif de vin, mais surtout de spiritueux, n’ont pas hésité à traverser la frontière pour s’approvisionner dans les succursales de la société d’État québécoise.

« Entre 20 et 25 succursales SAQ à proximité de l’Ontario connaissent un achalandage accru depuis la semaine dernière et le rythme se maintient », confirme la porte-parole de la SAQ, Linda Bouchard, qui précise que c’est surtout dans le rayon des spiritueux et des prêts-à-boire que les ventes ont augmenté.

Impossible de chiffrer la hausse pour le moment, les équipes de la SAQ étant plutôt à pied d’œuvre pour ajuster l’approvisionnement de ces succursales, dont les ventes sont inhabituelles en quantité et en produits.

Il y a plus de 600 magasins LCBO (Liquor Control Board of Ontario) en Ontario et ils sont fermés depuis le 5 juillet ; environ 9000 syndiqués sont en grève.

Au cœur des sujets de discorde entre les employés et la direction de la société d’État ontarienne, les conditions de travail des employés temporaires, mais aussi cette libéralisation du marché de l’alcool dans la province annoncée l’automne dernier. Le syndicat craint que cela affecte les ventes à la LCBO et mène à des pertes d’emplois.

Rien pour calmer le jeu, le gouvernement Ford a annoncé lundi qu’il devançait la date à laquelle les épiceries ontariennes pourront ajouter les prêts-à-boire à leur offre – qui comprend déjà la bière et le vin.

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Doug Ford, premier ministre de l’Ontario, était de passage à la Cool Beer Brewing Company, à Toronto, la semaine dernière.

Initialement, cette première phase de la libéralisation était prévue le 1er août, mais c’est plutôt dès jeudi, 18 juillet, que les Ontariens pourront acheter ces prêts-à-boire hors LCBO. Comme au Québec, la vente de ces canettes de boissons alcoolisées est en hausse en Ontario. L’offre de bière sera aussi élargie cette semaine dans les épiceries.

Le ministre des Finances ontarien, Peter Bethlenfalvy, a indiqué dans un communiqué lundi que cette mesure était mise en place pour aider les consommateurs à s’approvisionner plus aisément, mais aussi pour soutenir l’industrie de la production d’alcool locale.

« Notre gouvernement tient sa promesse d’offrir à la population de l’Ontario du choix et des commodités tout en soutenant les producteurs de boissons fabriquées en Ontario – dans toute la province, y compris les entreprises ontariennes qui produisent plus de 80 % des boissons prêtes à boire vendues ici dans notre province », a indiqué Peter Bethlenfalvy.

Les LCBO restent fermées

Il faudra voir l’impact que cet élargissement de la distribution au détail aura dans les prochains jours sur les ventes de la SAQ. Les spiritueux, dont sont friands les Ontariens, restent en vente exclusivement à la LCBO.

Et, contrairement à ce qui était prévu, les succursales de la LCBO ne vont pas rouvrir trois jours par semaine.

Au début du conflit de travail, on avait annoncé que certains magasins allaient être ouverts les vendredis, samedis et dimanches dès le 19 juillet, mais la société d’État préfère ajouter des ressources pour la vente en ligne, ce qui est toujours possible, avec certaines limites.