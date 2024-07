Du géant Walmart à des entreprises québécoises comme St-Hubert ou même le Centre Bell et l’OSM : les commerces se réinventent pour inclure la neurodiversité de consommateurs qui ne demandent qu’à les visiter.

Les dimanches midi, on tamise les lumières dans certains restaurants St-Hubert. On réduit aussi l’intensité de la musique et on s’assure que certains clients ont les meilleures tables, celles qui sont en retrait, pour plus de calme et d’intimité.

Ces clients dont on prend bien soin ont des conditions neurologiques diverses. Ce sont souvent des personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l’autisme. Et elles trouvent parfois les sorties au restaurant plutôt pénibles. Alors, elles préfèrent ne pas y aller – ce qui parfois prive des familles entières d’un bon moment.

Or, la clientèle autiste existe et ne demande qu’à vivre ces expériences, et à consommer, comme tout le monde.

Chez St-Hubert, cette inclusion dans les salles à manger est d’abord passée par un projet pilote, l’année dernière. Une centaine de familles se sont rendues dans les quatre restaurants qui participaient au projet.

« C’était très touchant. Pour plusieurs personnes, c’était une première sortie au restaurant en famille », explique André Pereira, responsable de l’éducation aux adultes et de l’employabilité chez À pas de géant, l’institution qui a travaillé avec St-Hubert sur ce projet.

L’adaptation de l’offre pour les consommateurs autistes se multiplie. Le mouvement est global, et il s’accélère.

Walmart Canada a annoncé la semaine dernière qu’il y aurait désormais un environnement « sensible » les lundis, mardis et mercredis matin dans ses magasins.

PHOTO CHRISTOPHER KATSAROV, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Chez Walmart, durant les heures calmes, les télévisions montrent des images statiques.

La chaîne teste le concept aux États-Unis depuis quelques mois, alors que l’on peut faire son magasinage sous un éclairage moins agressant et sans radio en bruit de fond le matin, de 8 h à 10 h. L’idée étant de réduire le stress visuel et sonore environnant – une ambiance qui plaira à plus d’un client, neurotypique ou pas.

Des trousses d’accueil

Chez St-Hubert, 13 restaurants participent désormais au programme d’inclusion. À terme, l’idée est d’offrir les services dans tous les restaurants.

« Cet été, on veut voir comment on pourrait adapter ce projet-là aux rôtisseries express », dit Josée Vaillancourt, directrice des communications de St-Hubert.

Dans les salles à manger, la clientèle a droit à une trousse sensorielle qui comprend notamment des coquilles pour éliminer le bruit et un petit minuteur qui permet de mieux évaluer, concrètement, le temps qu’il faudra pour recevoir son repas ou de savoir combien de temps il reste avant le départ. Le consommateur peut visualiser les étapes, ce qui est rassurant.

Si les familles sont les clientes naturelles pour ce genre de programme, on peut très bien imaginer qu’un adulte voudra s’offrir une sortie, seul, en sachant que l’établissement qu’il visite a une certaine sensibilité à son état. Les trousses sont offertes en tout temps, dans les restaurants participants.

St-Hubert a travaillé avec la Fondation Autiste & majeur, en partenariat avec À pas de géant. La chaîne québécoise offre aussi sur son site une visite virtuelle qui permet à tous ses clients de trouver des repères avant d’aller sur place, pour réduire l’inconnu et les imprévus qui font monter la nervosité, pour tous.

Baisser le ton

Dans certains lieux, c’est tout un défi de baisser le ton.

« On travaille avec les Canadiens de Montréal depuis deux ans pour rendre le Centre Bell plus inclusif », annonce André Pereira, d’À pas de géant.

Plusieurs initiatives sont menées de front par le Groupe CH, qui offre lui aussi des heures de magasinage plus tranquilles, le dimanche matin, à la boutique du Centre Bell.

« Il y a toute une clientèle potentielle, appuie André Pereira. En tourisme, notamment. C’est un des groupes qui a la plus grande croissance. »

Les parents qui vont trouver un hôtel qui permet l’enregistrement facilité deviennent des clients loyaux. André Pereira, responsable de l’éducation aux adultes et de l’employabilité chez À pas de géant

Aéroports de Montréal a bien saisi l’importance de faciliter les déplacements d’une clientèle neuroatypique – quel que soit l’état ou l’âge du voyageur. En plus d’un service d’accompagnement déjà offert, ADM vient d’adhérer au programme Tournesol, lancé en 2016 à l’aéroport Gatwick, en Angleterre.

PHOTO FOURNIE PAR ADM Les voyageurs qui ont un handicap invisible, quel qu’il soit, peuvent se procurer un ruban, discret, à porter autour du cou, que les employés de l’aéroport reconnaîtront.

Depuis dix ans, il y a aussi cette journée « enfants en première » où l’on accueille des petits passagers présentant des troubles du spectre autistique et leur famille à l’aéroport Montréal-Trudeau. Ils vivent tout le processus, dont l’enregistrement et le contrôle de sécurité de l’aéroport.

« Cette année, 200 personnes ont participé à la journée », mentionne Sarah-Ève De Lisle, cheffe, Accessibilité et réglementation chez ADM.

PHOTO FOURNIE PAR ADM La visite se termine dans un avion d’Air Transat où l’on apprend les consignes de sécurité et les aléas de l’embarquement et du débarquement.

Ce sont surtout des familles qui participent à l’évènement – organisé en partenariat avec Autisme Montréal et À pas de géant. « Ça leur permet d’évaluer la faisabilité d’un voyage en famille », précise Sarah-Ève De Lisle.

ADM travaille aussi sur un projet pilote qui permet à des passagers d’être accompagnés d’un chien de son escouade canine pour faciliter le trajet dans l’aéroport, un processus qui peut être stressant pour de nombreux voyageurs.

Aller au concert, enfin

Les entreprises culturelles ont elles aussi de plus en plus de programmes d’inclusion qui permettent à de nouveaux spectateurs de franchir leurs portes.

L’OSM a présenté ces deux dernières années trois concerts « décontractés » qui permettaient à une nouvelle clientèle de s’y sentir bien.

Comment ?

En laissant les portes ouvertes, en réduisant moins la luminosité – les concerts se donnent généralement dans un environnement plus sombre. On a aussi aménagé des zones de calme à l’extérieur de la salle, pour les spectateurs qui ont besoin d’un répit durant la prestation.

« La musique est la même pour tous, mais elle ne résonne pas pareil pour tous », dit Mélanie Moura, cheffe de la programmation jeunesse et de la médiation à l’OSM.

PHOTO ANTOINE SAITO, FOURNIE PAR L’OSM Le nombre de spectateurs a été réduit, ce qui donnait plus de latitude pour bouger durant le concert, au besoin. L’Orchestre avait même enlevé une section de bancs dans la salle pour permettre aux enfants de danser ou de se reposer.

« Dans tout concert de l’OSM, chaque personne qui est assise a son histoire, ses réactions, ses émotions, dit Mélanie Moura. Oui, il y a des différences cognitives, neurologiques, comportementales, de handicap. Mais comment arrive-t-on à vivre ensemble une expérience réussie ? »

C’est ce qu’on s’est demandé, à l’OSM, après avoir fait des ateliers avec des jeunes de toutes les conditions.

L’Orchestre songe à normaliser certaines adaptations, les zones de calme à l’extérieur de la salle, notamment, parce que ça peut arriver à n’importe quel spectateur d’avoir besoin de prendre quelques respirations.

La salle de concert peut aussi être un lieu sécurisant, plutôt que de faire peur. Mélanie Moura, cheffe de la programmation jeunesse et de la médiation à l’OSM

Un guide d’accès est aussi disponible pour tous, en ligne. Il indique tout simplement comment se déroule un spectacle, de l’arrivée à la sortie, pour la clientèle qui a besoin d’être rassurée. « On essaie que les choses soient prévisibles pour éviter l’anxiété », précise Mélanie Moura, qui insiste : la musique, elle, est la même pour tout le monde.

L’OSM n’est pas seule : la TOHU offre des représentations « décontractées » et Espace pour la vie développe un projet qui comprend des trousses sensorielles et des vidéos. Le groupe comprend le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium.