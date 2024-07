Le principal détaillant d’alcool de l’Ontario a annoncé dimanche qu’il avait abandonné son projet d’ouvrir une poignée de points de vente en magasin en raison de la grève en cours de milliers de ses employés.

Rosa Saba La Presse Canadienne

La Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) a annoncé précédemment qu’elle prévoyait d’ouvrir 32 magasins trois jours par semaine avec des horaires limités si la grève des membres du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) durait plus de deux semaines.

Les travailleurs de la LCBO représentés par le SEFPO ont débrayé le 5 juillet après l’échec des négociations.

La LCBO affirme être en mesure de servir ses clients au détail depuis le début de la grève grâce aux achats en ligne, en honorant les commandes en une semaine.

« En raison de ce succès et de notre confiance dans notre capacité de continuer à servir les clients de détail en ligne, nous réaffecterons le personnel qui était prévu pour ouvrir les magasins de détail de la LCBO pour les achats en magasin vers d’autres parties des opérations, afin d’améliorer davantage le soutien aux bars, restaurants et autres commerces », a indiqué dimanche l’organisation dans un communiqué.

Quelques heures après l’annonce, Restaurants Canada a publié une déclaration affirmant que ses membres étaient rassurés par le fait que « des ressources limitées seront désormais consacrées à la protection des entreprises vulnérables ».

L’association a déclaré que les restaurants et les bars trouvent les articles dont ils ont besoin soit en rupture de stock, soit en quantité limitée. Il affirme que l’industrie approche d’une « phase critique » de demande croissante de la part des entreprises et demande au gouvernement et à la LCBO de donner la priorité aux ressources destinées aux restaurants et aux bars.

Le SEFPO, qui représente environ 10 000 travailleurs de la LCBO, a rappelé vendredi qu’il se battait pour l’avenir de la LCBO et de l’Ontario et a critiqué à plusieurs reprises les projets du premier ministre Doug Ford d’ouvrir le marché de l’alcool de la province en autorisant la vente de cocktails prêts à boire à l’extérieur des magasins de la LCBO.

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a annoncé que dans le cadre des plans d’expansion du secteur de l’alcool du gouvernement, elle a délivré des licences pour la vente d’alcool à 3105 dépanneurs et 37 nouvelles épiceries. Les dépanneurs nouvellement agréés pourront commencer à vendre de l’alcool début septembre, tandis que les épiceries nouvellement agréées pourront le faire à partir du 31 octobre.

Le syndicat a fait valoir que ce projet constitue une menace existentielle pour la LCBO et pourrait entraîner d’importantes pertes d’emplois.

« Pour nous, voir ces produits entrer dans de nouveaux points de vente privés [comme les stations-service et les chaînes de dépanneurs] signifie moins d’heures de travail, moins d’emplois et une baisse des recettes publiques », a expliqué le syndicat dans son communiqué du 11 juillet.

Le syndicat a affirmé vendredi que l’employeur avait refusé de négocier, accusant le premier ministre Ford d’avoir forcé la grève pour faire avancer un programme qui implique une plus grande ouverture du marché de l’alcool et le démantèlement de la LCBO en faveur des profits des entreprises.

M. Ford a soutenu que la question ne pouvait faire l’objet de négociations, tandis que la LCBO a martelé qu’il s’agissait d’une question de politique publique et qu’elle ne devrait pas être discutée dans le cadre des négociations.

Dans sa déclaration de dimanche, la LCBO a indiqué qu’elle souhaitait que la grève prenne fin et qu’elle s’engageait à parvenir à une entente.