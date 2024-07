CNN mise sur une offre numérique payante, une centaine de personnes seront licenciées

(New York) La chaîne d’informations CNN, en mal d’identité et d’audience, veut miser sur une nouvelle offre numérique payante générant plus d’un milliard de dollars et va licencier une centaine de personnes, a annoncé mercredi à ses équipes son PDG Mark Thompson.