(Montréal) À l’instar du marché de l’emploi qui se resserre, les employeurs dans l’industrie de la construction sont beaucoup moins nombreux à rapporter des difficultés de recrutement.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Dans les faits, ils n’ont été que 55 % à rapporter avoir éprouvé des difficultés à recruter de la main-d’œuvre au cours des 12 derniers mois.

La baisse du nombre d’employeurs ayant éprouvé des difficultés de recrutement est constante depuis le printemps 2022, alors que 72 % des employeurs en avaient rapporté.

Ces données proviennent d’une consultation que mène la Commission de la construction du Québec deux fois l’an, au printemps et à l’automne, auprès des employeurs dans l’industrie. Cette fois, 1198 d’entre eux ont répondu à la consultation, menée du 21 mai au 4 juin derniers.

« Les difficultés de recrutement se sont amoindries de façon significative », conclut la CCQ.

Il reste que des difficultés de recrutement existent encore pour bon nombre.

« En conséquence à ces difficultés de recrutement, les employeurs ont affirmé à 56 % embaucher des travailleurs moins expérimentés, bonifier les salaires ou avantages sociaux à 38 %, et en troisième lieu reporter ou étaler des contrats (28 %) », souligne la CCQ.

Dans la même logique, un employeur sur cinq, soit 20 %, ont affirmé ne pas avoir eu de difficulté de recrutement au cours des 12 derniers mois. À titre de comparaison, seulement 8 % étaient dans cette situation au printemps 2022.

Lorsqu’on a demandé aux employeurs quel était le principal obstacle au bon fonctionnement et à la rentabilité de leur entreprise, ceux-ci ont cité la compétence et qualité de la main-d’œuvre, et ce, dans une proportion de 54 %. Il s’agit de l’obstacle qui nuit le plus parmi les 15 proposés.

Coûts et approvisionnements

Les coûts de construction semblent aussi peser moins lourd qu’avant dans la balance.

L’augmentation des coûts de construction, qui était une embûche montrée du doigt par 43 % d’entre eux, l’automne dernier, est maintenant tombée à 34 %. Et ces coûts incluent tant les salaires que les matériaux.

De même, les difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction se sont atténuées pour eux.

Au cours des six derniers mois, soit entre l’automne 2023 et le printemps 2024, la proportion de ceux qui ont cité ces difficultés d’approvisionnement dans les principaux obstacles à la rentabilité et au bon fonctionnement de leur entreprise est passée de 14 à 6 %.