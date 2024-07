Efficacité du train de passagers Un élan à saisir pour VIA Rail

Ils sont plus confortables, plus accessibles et plus lumineux, mais surtout, les 32 nouveaux trains du corridor Québec-Windsor pourraient créer un engouement autour de l’efficacité et de la ponctualité du transport ferroviaire, espère VIA Rail, qui doit encore à ce jour s’arrêter et céder le passage aux trains de marchandises.