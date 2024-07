Bateaux et véhicules récréatifs Après l’effervescence, la chute des ventes

Pendant la pandémie, les Québécois avides d’évasion se sont tournés en masse vers les bateaux, les VTT et autres véhicules récréatifs. Résultat ? D’importantes pénuries et des hausses de prix à l’avenant, tant dans le neuf que dans l’usagé. Quatre ans plus tard, la ferveur est retombée, les stocks sont repartis à la hausse… et les prix sont en baisse. État des lieux.