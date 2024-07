Tous les vendredis, une personne du milieu des affaires se dévoile dans notre section. Cette semaine, Christian Gilles, qui dirige les activités canadiennes de Duravit, fabricant allemand d’équipements de salle de bain en céramique, répond à nos questions. D’origine allemande, le gestionnaire vient de s’installer au Québec.

Quel mot ne pouvez-vous plus supporter ?

En Allemagne, on dit souvent « c’est ce que nous avons toujours fait » (Das haben wir schon immer so gemacht). Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Le monde tourne très vite avec les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle. Il faut s’adapter. Il faut se poser des questions pour se demander comment on peut évoluer et s’améliorer sans continuer de faire comme on fait depuis longtemps.

Que faites-vous quand vous avez besoin de trouver une idée ?

Bouger. C’est le plus important. En Allemagne, j’ai déjà organisé des réunions où l’on se promène, quelques personnes. On ne reste pas assis dans un bureau. On fait une petite promenade, parfois dans la nature. Le cerveau fonctionne mieux. On bouge, on échange avec d’autres personnes. Ça fonctionne.

Quel conseil êtes-vous heureux d’avoir ignoré ?

« Reste comme tu es. » C’est une phrase que l’on utilise beaucoup en Allemagne, par exemple, pour des félicitations et les anniversaires. Je ne l’aime pas parce que si nous sommes « OK » aujourd’hui, il faut quand même évoluer. Nous ne sommes pas la même personne aujourd’hui qu’il y a cinq ans parce qu’on a appris des choses et vécu des expériences. Il faut évoluer et ne pas rester comme on est aujourd’hui.

Comment vous débranchez-vous ?

J’ai deux garçons de 5 et 6 ans. Quand j’arrive à la maison après une journée tendue ou plus difficile et que je les vois vivre dans le moment présent, sans nécessairement se demander ce qui va se passer demain, c’est quelque chose qui aide beaucoup à se débrancher des tensions du travail. Cela me rappelle de profiter du moment présent.

Au bureau ou à la maison ?

Bureau, pour moi c’est clair. C’est très important d’être avec les gens, de communiquer, d’échanger. Les visioconférences sont maintenant très importantes. Mais la présence physique, d’être en face d’une personne quand on lui parle, c’est autre chose. On peut mieux ressentir l’ambiance, le non-verbal.

Votre meilleur investissement ?

C’est de m’investir dans mon mariage avec ma femme qui vit aussi l’aventure au Canada avec moi. Le mariage et la famille, c’est un investissement qui demande du temps et qui est très important pour moi. Autrement, l’aventure au Canada, je ne pourrais pas faire cela. Il faut que la famille vienne aussi, sinon ce n’est pas possible.

Un bon patron, c’est quelqu’un qui…

C’est quelqu’un qui écoute, aide, encourage et défie les employés avec confiance, respect et transparence. Je le dis en sachant que tout cela est très simple à dire, mais pas toujours simple à faire.

Quel conseil donneriez-vous à la version plus jeune de vous-même ?

Qu’il est important de profiter de la vie. Pourquoi je dis cela ? Moi, après l’école, j’ai accumulé les étapes l’une après l’autre dans ma carrière. Je n’ai pas pris du temps, par exemple, pour faire un grand voyage ou un long séjour à l’étranger. Je ne veux pas dire que je le regrette, mais je crois que c’est possible de faire autrement aujourd’hui pour voir d’autres cultures, d’autres personnes.

Votre plus grande réussite sportive ?

Pendant un certain temps, j’ai entraîné une équipe féminine de volley-ball. Nous avons réussi à monter de division. Ces moments-là, avec une équipe, de réussir, gagner, même si je n’étais pas un joueur, c’était une expérience vraiment super. C’était de vivre quelque chose tous ensemble.

Acheter, conserver ou vendre : de quoi voudriez-vous plus, autant et moins dans votre milieu de travail ?

Je vais choisir « conserver ». Nos produits en céramique, ce sont des produits avec une durée de vie très longue. Notre projet à Matane, c’est d’exploiter une usine sans émission de CO 2 . L’objectif est donc de conserver. Conserver les produits, et conserver la planète.