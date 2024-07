(Toronto) La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) a annoncé un accord visant à racheter son rival des grands magasins de luxe Neiman Marcus pour 2,65 milliards US.

La Presse Canadienne

L’annonce de l’accord fait suite à des mois de spéculations selon lesquelles HBC rachèterait la chaîne, dont le site web répertorie 36 emplacements aux États-Unis vendant des vêtements, des accessoires et des articles ménagers de créateurs.

HBC affirme que le plan comprend la scission de Neiman Marcus et de ses autres actifs internationaux, notamment Saks Fifth Avenue et Bergdorf Goodman, en une nouvelle entité appelée Saks Global.

Ces entités continueront à opérer sous leurs noms actuels.

HBC positionne Saks Global comme une collection de marques internationales haut de gamme.

« Nous sommes ravis de franchir cette étape en réunissant ces noms emblématiques du luxe », a déclaré Richard Baker, chef de la direction de HBC, dans un communiqué de presse.

Quant à La Baie d’Hudson elle-même, la société affirme avoir l’intention de rétablir les activités canadiennes de magasins et de vente au détail en ligne de HBC en tant qu’entité autonome avec un endettement considérablement réduit et des liquidités accrues.

HBC a passé ces dernières années à réorganiser ses opérations après avoir fermé Home Outfitters en 2019, la même année où elle a vendu Lord & Taylor à la société d’abonnement de location de mode Le Tote Inc.

Le Wall Street Journal a fait état pour la première fois mercredi de l’accord avec Neiman Marcus.