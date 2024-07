L’Association de l’industrie de l’informatique et des communications, qui représente plusieurs grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon, Apple et Uber, a demandé à l’administration Biden de prendre des mesures officielles contre la taxe.

(Washington) Le Bureau du représentant américain au Commerce déclare qu’il fera le nécessaire pour mettre fin à la taxe canadienne sur les grandes entreprises étrangères de services numériques.

Kelly Geraldine Malone La Presse Canadienne

Le mois dernier, le Parlement a approuvé le projet du gouvernement de Justin Trudeau d’imposer une taxe de 3 % aux géants étrangers de la technologie qui génèrent des revenus grâce aux utilisateurs canadiens. Ces entreprises devront maintenant payer des impôts sur ces revenus au Canada.

Puisqu’un grand nombre d’entre elles sont établies aux États-Unis, l’industrie américaine réclame des mesures.

L’Association de l’industrie de l’informatique et des communications, qui représente plusieurs grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon, Apple et Uber, a demandé à l’administration Biden de prendre des mesures officielles dans le cadre de l’accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Dix autres associations professionnelles ont envoyé une lettre à la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, pour lui demander une réponse ferme.

Un responsable du Bureau du représentant américain au Commerce a affirmé qu’il était ouvert à l’utilisation de tous les outils à sa disposition.

La taxe numérique faisait partie de la plateforme électorale libérale lors de la campagne de 2019. Les conservateurs et les néo-démocrates ont également proposé une taxe similaire.

Le gouvernement Trudeau a toutefois retardé sa mise en œuvre afin de consacrer plus de temps aux efforts mondiaux visant à établir un plan fiscal multinational plus vaste.

Une porte-parole de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que la priorité et la préférence du Canada ont toujours été un accord multilatéral.

« Le gouvernement canadien a clairement indiqué depuis plusieurs années qu’il irait de l’avant avec sa propre taxe sur les services numériques si un accord mondial n’était pas conclu. Nous sommes déterminés à protéger les intérêts économiques nationaux du Canada », a écrit Katherine Cuplinskas dans un courriel.

D’autres pays ont instauré des outils similaires pour taxer les bénéfices des grandes multinationales du secteur numérique. Les détracteurs de la mesure canadienne souhaitent qu’Ottawa la mette en suspens afin de donner à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) plus de temps pour mettre en place un cadre mondial.

Toutefois, celui-ci a connu d’importants retards, en particulier aux États-Unis, où les initiatives visant à signer l’accord pourraient rester bloquées par le contexte politique d’un Congrès divisé.

Les libéraux ont maintenu qu’ils avaient été clairs avec leurs homologues américains sur le fait que le Canada appliquerait la taxe si le cadre mondial n’évoluait pas.

La Chambre de commerce des États-Unis a affirmé le mois dernier dans un communiqué de presse que la taxe canadienne contrevenait à ce cadre mondial et aux principes fiscaux internationaux.

« En cette période très délicate des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, nous demandons au gouvernement du Canada de reconsidérer ce nouveau prélèvement unilatéral et discriminatoire, de s’abstenir de désigner sa mise en œuvre et de se joindre à nouveau au processus multilatéral, en reconnaissance de l’importance d’une approche commune du marché nord-américain. »