Travailleurs vivants avec un trouble ou un handicap « Est-ce que notre ouverture fluctue en fonction de la pénurie d’emplois ? »

Les personnes qui vivent avec un handicap ou un trouble comme l’autisme font les frais d’un marché de l’emploi qui se resserre et une chute de postes vacants disponibles. En perte d’indépendance financière et d’autonomie, ces travailleurs vivent des frustrations et une baisse d’estime, malgré leurs capacités et leurs compétences.