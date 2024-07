On a lu pour vous La transparence dans l’espace numérique

La prolifération des contenus en ligne s’ajoute à l’obligation légale de transparence et modifie en profondeur les pratiques de bonne gouvernance et la gestion des organisations publiques. Faut-il toujours plus de transparence ou doit-on tout simplement mieux l’encadrer ? Voici quelques clés pour alimenter notre réflexion.