Dans une requête judiciaire déposée le 19 juin, la filiale de BCE affirme qu’un accord de licence annoncé neuf jours plus tôt entre Warner Bros et Rogers violait les dispositions de non-concurrence.

(Toronto) Bell Média demande une injonction pour empêcher Rogers Communications de diffuser du contenu Warner Bros Discovery sur ses chaînes de télévision pendant deux ans, alors que Rogers s’apprête à acquérir les droits canadiens de cette programmation en janvier prochain.

La Presse Canadienne

La société allègue également que Rogers a « incité » Warner Bros à manquer à ses obligations de non-concurrence envers Bell Média, qui diffuse certaines émissions Discovery au Canada depuis 30 ans.

Le mois dernier, Rogers a annoncé avoir signé des accords pluriannuels avec Warner Bros Discovery, ainsi qu’avec NBCUniversal, pour leurs marques de style de vie et de divertissement populaires au Canada.

Cela comprend des chaînes de télévision dont Bell détenait auparavant les droits de programmation canadiens, comme Discovery Channel Canada, Discovery Velocity, Discovery Science et Animal Planet, ainsi que d’autres autorisées à Corus Entertainment, notamment HGTV et The Food Network.

Dans une déclaration écrite, la porte-parole de Rogers, Sarah Schmidt, a fait valoir que les affirmations de Bell « sont sans fondement et que nous nous battrons pour garantir que les Canadiens puissent continuer à regarder les émissions qu’ils connaissent et aiment ».