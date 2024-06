La société d’investissement Cycle Capital et H 2 O Innovation lanceront ce mercredi le premier fonds de capital de risque québécois destiné aux technologies innovantes liées à l’eau. Le fonds Cycle H 2 O – qui sera doté d’une cagnotte de 30 millions – vise à soutenir les jeunes pousses du secteur, aussi bien au Québec que dans l’est du pays.

« Les changements climatiques, on le sait, sont liés aux émissions de gaz à effet de serre. Mais les conséquences des changements climatiques, elles, sont de plus en plus souvent liées à l’eau », indique Simon Olivier, partenaire chez Cycle Capital qui dirige le nouveau fonds.

« Pensez aux sécheresses et aux inondations. C’est pour cela qu’il faut investir dans des solutions qui vont nous permettre de mitiger les changements et les impacts. » La quantité limitée d’eau sur Terre a déjà été « surutilisée », rappelle-t-il : « On se doit de trouver des sources alternatives. Ça peut venir, par exemple, du dessalement de l’eau, mais aussi et surtout de la réutilisation. »

Toutefois, cela requiert le développement de grandes technologies provenant de différents secteurs d’activité, allant de l’agriculture durable à la chimie verte ou aux technologies numériques de traitement de l’eau.

Pour les jeunes pousses

Les sommes du Fonds Cycle H 2 O proviennent pour le moment d’Investissement Québec – bras financier du gouvernement québécois – mais aussi de la firme spécialisée dans l’investissement social Broan et du Fonds Climat du Grand Montréal.

À noter : contrairement à la firme d’investissement torontoise XPV Water Partners, le fonds Cycle H 2 O n’investira pas dans les entreprises matures. Les sommes serviront au développement des technologies de jeunes pousses en phase de démarrage.

La gestion du fonds sera à la fois assurée par la firme Cycle Capital et H 2 O Innovation. Avec ce nouveau fonds, « nous élargissons notre champ d’action à l’eau », déclare la fondatrice et associée directrice chez Cycle Capital, Andrée-Lise Méthot. Les enjeux liés à l’eau, indique-t-elle, font partie des défis environnementaux « les plus urgents ».

Pour H 2 O Innovation, il s’agit d’une première implication dans une gestion de fonds comme celui-là. L’entreprise de Québec s’est fait connaître au fil des ans pour le développement de systèmes de traitement des eaux ainsi que l’offre de services pour entretenir les équipements liés au secteur.